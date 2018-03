LA STANZA DEI BOTTONI – RITROVO DI MANDARINI ALLA TRECCANI CON VISTA SU PALAZZO CHIGI – UN NOBEL ALLA SAPIENZA – NATTINO PRENOTA MICHELANGELO E LA SISTINA – WELFARE IN AZIENDA – I PENSIERI IN LIBERTA’ DEL REDDITO FISSO

Carlo Cinelli e Federico De Rosa per il “l’Economia - Corriere della Sera”

Ce ne sono ancora più di 4.700, molte delle quali inutili. Ma nel portafoglio del Tesoro ci sono entrare anche società come il Montepaschi, un pezzo importante della Cdp e, chissà, un giorno forse non troppo lontano anche la rete di Tim. E chissà cos' altro riserverà al mercato la nuova geografia politica. Certo, a leggere il programma di M5s il peso dello Stato nell' economia rischia di crescere e non di poco.

In che modo? Giovedì prossimo all' Istituto dell' Enciclopedia Italiana-Treccani, Giuliano Amato , Raffele Cantone, Piergaetano Marchetti , Sabino Cassese , Paola Severino e Franco Frattini si siederanno attorno a un tavolo per riflettere su «Lo Stato azionista e le nuove forme di intervento pubblico nell' economia». L' occasione è la presentazione del libro «La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica» scritto da Andrea Zoppini e Roberto Garofoli .

IL WELFARE DI TIRABOSCHI

Dall' orientamento per i figli dei dipendenti, ad asili nido, abbonamenti per la palestra, libri per la scuola e centri estivi, fino al carrello della spesa e alle polizze sanitarie. Da Fca a Luxottica, fino ai primi contratti collettivi delle tute blu. E se nove mesi fa Agordo ha rilanciato con una linea di «prodotti» ancora più allettante, che punta alla sanità integrativa e attiva check up gratuiti oltre i 40 anni, nessuno è ancora arrivato alle cliniche per i dipendenti che Apple intende testare a Santa Clara, vicino al quartier generale di Cupertino.

Il welfare aziendale è un filone che in Italia promette però grandi risorse: Ubi Banca presenta mercoledì il primo rapporto «Welfare for people» curato da Michele Tiraboschi . Al tavolo, ospiti della presidente del consiglio di gestione Letizia Moratti , il ceo di Bosch Gerhard Dambach , il dg di Federmeccanica Stefano Franchi e Gigi Petteni della segreteria Cisl.

LA POESIA DI BASILICO

È un genere con affezionati lettori. E Paolo Basilico sembra volerlo incoraggiare visto che ora cresce e si allarga. Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, con lo stendhaliano «Rosso e nero» pubblica ogni venerdì il «settimanale di strategia» con dotte citazioni, riferimenti letterari e belle illustrazioni. Una lettura dell' andamento dei mercati sempre puntuale e suggestiva. Ora tocca a Rocco Bove , capo del reddito fisso, che ha lanciato «pensieri in libertà», dedicato naturalmente all' obbligazionario. In attesa della ripartenza di bond e affini, bella l' immagine del sabato del villaggio per la grande corsa dell' azionario dei mesi scorsi. Buona lettura.

BANKING CONFERENCE

Anche quest' anno Marina Brogi è riuscita a centrare l' obiettivo: portare un Nobel alla Sapienza. Si tratta di Jean Tirole , Nobel per l' Economia 2014, che venerdì e sabato sarà ospite della preside della Facoltà di Economia dell' ateneo per la seconda edizione della Banking Conference organizzata insieme all' Università Bocconi e alla Banca d' Italia.

Per la prima edizione era arrivato a Roma Robert Engle . Con Brogi a presiedere la conference ci sarà il prorettore dell' ateneo milanese, Stefano Caselli , mentre Francesca Cornelli della London Business School ha il ruolo di Rfs editorial sponsor (gli atti della conferenza saranno presi in esame per la pubblicazione sulla Review of Financial Studies).

Il programma prevede, dopo l' apertura dei lavori, l' intervento di Tirole e a seguire una tavola rotonda su corporate governance e risk management, viste dal lato della regolamentazione, animata da Brogi insieme al presidente designato della Consob, Mario Nava , al direttore generale della Banca d' Italia, Salvatore Rossi e al vicepresidente dell' Esma, Anneli Tuominen.

MICHELANGELO SHOW

È l' evento pop della stagione, il primo live show permanente nella Capitale: «Giudizio universale - Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina». Il format inventato dalla Bws di Marco Balich con le musiche di Sting e la recitazione di Pierfrancesco Favino sarà presentato in anteprima il 15 marzo all' Auditorium Conciliazione. Arturo Nattino lo ha subito scelto per celebrare il 20 marzo, con una serata a inviti dedicata a clienti e amici, i 120 anni di Banca Finnat.

LETTURE AL GRATTACIELO DI INTESA

Intesa Sanpaolo apre il grattacielo di Torino per un nuovo ciclo di letture dedicate a Fruttero & Lucentini. È la terza edizione che la banca guidata da Carlo Messina «regala» alla città in cui l' istituto a sede, dopo il ciclo di letture dedicate a Primo Levi e Natalia Ginzburg. Si parte il 21 marzo con Giuseppe Cederna che leggerà brani tratti dal fortunatissimo «La prevalenza del cretino», per poi proseguire il 28 marzo quando l' attore Gabriele Lavia si eserciterà sui brani tratti da «I ferri del mestiere». Ultimo appuntamento il 4 aprile con Licia Miglietta che metterà in scena il romanzo poliziesco «La donna della domenica» scritto dalla «Ditta».