Carlo Cinelli e Federico De Rosa per “l’Economia - il Corriere della Sera”

È stata una toccata e fuga romana. Occasione: la presentazione dell' inedita mostra «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination», che sarà allestita al Metropolitan di New York con abiti di alta moda, vesti talari e paramenti ecclesiastici, ma anche capolavori della sacrestia della Cappella Sistina, molti dei quali mai usciti dalle sedi vaticane.

Lo sponsor è il colosso dei fondi Blackstone e per presentare l' esibizione è arrivato a Roma il big boss, Stephen Schwarzman accompagnato dalla moglie Christine Hearst.

Il finanziere americano, pochi lo sanno, aveva un' agenda piuttosto fitta di impegni. La principessa Maria Camilla Pallavicini ha aperto per la coppia e gli amici lo splendido palazzo che affaccia sul Quirinale. A fare gli onori di casa Sigieri e Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, rispettivamente con Stefania Scarampi di Pruney e Allegra Giuliani Ricci, che nei saloni del Palazzo hanno accolto una quarantina di ospiti internazionali combinando aristocrazia, moda e finanza: dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour a Donatella Versace, all'ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg , agli stilisti Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli, Thomas Browne e Jean-Charles de Castelbajac.

E ancora Astrid von Lichtenstein , Silvia Venturini Fendi , Pia Getty , Hugo e Sophie Windisch Graetz , Carlo e Isabelle Clavarino , Coco Brandolini. Il giorno dopo di nuovo appuntamento a Palazzo Pallavicini ma in giardino, al Casino dell' Aurora, per un lunch tra amici. Per tutti appuntamento a New York a maggio per ammirare gli splendidi paramenti papali prestati al Met dal Vaticano .

Per gli Stati Generali dell' energia mondiale, la 37esima edizione del Ceraweek organizzata da Ihs Markit e in programma da oggi al 9 marzo a Houston in Texas, si segnalano i Ceo delle principali aziende mondiali. Tra i quali Ryan Lance per ConocoPhillips, Mary Barra per General Motors, Bob Dudley per BP, Ben van Beurden per Shell.

marco alvera snam

Per l' Italia ci sarà Marco Alverà , ceo di Snam con un intervento dedicato al rapporto tra gas naturale e fonti rinnovabili elettriche come solare ed eolico, ossia il mix energetico del futuro in un mondo a basse emissioni. Il gas, peraltro, sta diventando esso stesso una fonte al 100% rinnovabile grazie al biometano e all' idrogeno rinnovabile. Un recente studio europeo di Ecofys, promosso dal Consorzio Gas for Climate, sostiene che nel 2050 l' impiego di «gas verde» potrà far risparmiare all' Europa 140 miliardi l' anno rispetto a una decarbonizzazione senza gas. E l' Italia, sostiene Alverà, può avere un ruolo importante.

IL GENERE DELL’ETF

Mimose per la Giornata delle Donne? Banale. Vuoi mettere un fondo d' investimento? Molto meglio. E così giovedì Fabio Innocenzi porterà a Palazzo Mezzanotte il primo Etf Gender Equality italiano di Ubs. Il primo quotato a Piazza Affari sarà un replicante posizionato sui titoli delle società globali all' avanguardia nel campo della gender equality. Con Innocenzi, contry head per l' Italia del gigante elvetico, Anna di Michele , responsabile Italia dei prodotti e servizi di Ubs wealth management.

COTTARELLI E’ PER LE UNIVERSITA’

Trattandosi di peccati non sarebbe stato meglio presentarlo in Cattolica? Carlo Cottarelli , ex Mani di Forbice di Enrico Letta e, per poco, di Matteo Renzi per l' 8 marzo regala (in Bocconi) il suo ultimo libro: «I sette peccati capitali dell' economia italiana». Il direttore dell' Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica (ma sarà visiting professor in Bocconi nel secondo semestre) lo presenterà per l' ateneo di via Sarfatti con il rettore Gianmario Verona , Federico Carli , presidente dell' associazione Guido Carli, Francesco Daveri docente di Macroeconomics alla Sda Bocconi e Annamaria Di Ruscio ceo di NetConsulting Cube.

ANAS FA 90

Visto com' è andata con le ferrovie nei giorni scorsi, consoliamoci con le strade. Da dicembre nel gruppo Fs, l' Anas, il concessionario della rete stradale italiana, festeggia 90 anni giovedì alla Triennale di Milano con un volume e una mostra. Ospite Stefano Boeri , al tavolo ci saranno presidente e Ceo del gruppo, Ennio Cascetta e Gianni Vittorio Armani.

PROFUMO CANOVIANO

Mentre si prepara a compiere un anno alla guida di Leonardo - mesi complessi per l'azienda, il titolo e il manager stesso - Alessandro Profumo si concede una serata di botta e risposta con i soci del Canova club , il sodalizio di manager, professionisti e imprenditori di Stefano Balsamo. L'amministratore delegato della ex Finmeccanica sarà con loro martedì 27.