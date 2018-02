LA STANZA DEI BOTTONI - LO STUDIO “LEGANCE” RIUNISCE A LONDRA INVESTITORI INTERNAZIONALI E BANKER ITALIANI (ECCO CHI C’ERA) - BOMBASSEI CHIAMA MAJORANA - LA DISOCCUPATA LUISA TODINI DISTRIBUISCE I PREMI LEONARDO A PALAZZO BARBERINI - FABIO INNOCENTI, CAPO DI UBS ITALIA, PORTA I SOCI A LEZIONE DA JOHN B. EMERSON, EX AMBASCIATORE AMERICANO A BERLINO

Carlo Cinelli e Federico De Rosa per “L’Economia – Corriere della Sera”

LA FINANZA MADE IN ITALY A LEZIONE NELLA CITY.

Per il quinto anno lo studio Legance riunisce nella City investitori internazionali e banker italiani per trovare spunti concreti di business. L'annuale conference «Debt and equity investments in Italy» organizzata da Marco Gubitosi , responsabile della sede londinese di Legance, con il supporto di Dante Brandi, primo consigliere per gli affari economici e commerciali dell'Ambasciata d'Italia che ospita oggi l'incontro, sarà aperta dal nuovo ambasciatore, Raffaele Trombetta e da Filippo Troisi , fondatore e senior partner di Legance.

Poi la parola ai relatori: 23 big della finanza italiana. Inizia Giancarlo Aliberti di Apax Partners, poi Roberto Biondi di Permira. A seguire Fabio Cané (Neuberger Berman), Francesco Colasanti (Fortress), Alfredo De Falco (UniCredit), Salvatore Delle Cave (Gwm Capital Advisor), Fabio Gallia (Cdp), Fabio Galli (Assogestioni), Andrea Giannelli (Legance), Nico Iacuzzi (Change Capital partner), Matteo Laterza (UnipolSai), Fabio Longo (Bain Capital), Giampiero Mazza (Cvc), Mauro Micillo (Intesa Sanpaolo), Andrea Moneta (Apollo), Andrea Munari (Bnl-Bnp Paribas), Paolo Petrignani (Quaestio), Vittorio Pignatti Morano (Trilantic), Giuseppe Prestia (Charterhouse), Tereck Safi (Pimco), Luigi Sbrozzi (Centerbridge). A chiudere i lavori il capo di gabinetto del ministero dell' Economia, Fabrizio Pagani .

BONIFICI STELLATI

Grillini a lezione di tecnologia. Un consiglio (non richiesto) a Luigi Di Maio : a volte anche dall'Europa (e da antichi democristiani) arrivano cose buone. E persino dalle banche. Per un movimento che della tecnologia più avanzata ha fatto il suo cardine la scivolata sul caso dei rimborsi è il colmo.

Usare continuamente la Rete per comunicare con simpatizzanti ed elettori e per scegliere i loro rappresentanti ed ignorare che la tecnologia consente di non farsi imbrogliare da bonifici inoltrati e poi ritirati non va bene. Per il futuro però c'è un rimedio: dal 21 novembre scorso un network di 130 banche in Italia, collegato a una rete in 34 paesi europei, consente di eseguire pagamenti entro dieci secondi, sette giorni su sette e 24 ore su 24. Non revocabili.

Oltre ai bonifici istantanei ci sono sistemi per pagamenti immediati (Jiffy e Nexi). Insomma, strumenti a disposizione per neutralizzare i furbi si trovano. La svolta sui pagamenti fu decisa in Europa 15 anni fa. Presidente della Commissione all' epoca era Romano Prodi . Che forse non si adonterà se i Cinquestelle a posteriori non lo vorranno ringraziare.

BOMBASSEI CHIAMA MAJORANA

Industriali a lezione di ricerca applicata. E Salvatore Majorana , 46 anni, è la persona giusta per stare in cattedra. Pronipote di Ettore, lo scienziato scomparso misteriosamente nel 1938 e nipote omonimo del celebre economista Salvatore Majorana Calatabiano, da qualche mese è il nuovo direttore scientifico del Kilometro Rosso.

Domani l'ex capo della Technology Trasfer dell'Iit di Genova debutterà in pubblico in un incontro sui distretti dell' innovazione con Elena Zambon , Luigi Sanz e Gianluca Carenzo , rispettivamente capi delle associazioni dei parchi tecnologici nel mondo e in Italia, oltre naturalmente ad Alberto Bombassei , il patron della Brembo e presidente del Kilometro Rosso che ha chiamato Majorana a Bergamo.

IL PREMIO DI TODINI

Imprenditori a lezione di networking. Venerdì a palazzo Barberini, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e con la partecipazione del leader di Confindustria Vincenzo Boccia , saranno consegnati i premi Leonardo a imprenditori e aziende che hanno contribuito ad affermare e consolidare l' immagine del Made in Italy e la qualità del sistema Italia nel mondo.

Quest' anno la cerimonia si svolgerà dopo un esclusivo business breakfast offerto dalla presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini , alla quale parteciperanno tra gli altri Toshiaki Higashihara , chairman di Hitachi, Sonia Bonfiglioli , presidente dell' omonimo gruppo leader nella meccatronica, Adolfo Guzzini , alla guida dell' azienda di illuminotecnica, oltre al sottosegretario allo Sviluppo Ivan Scalfarotto e ai presidenti di Sace, Beniamino Quintieri e dell' Ice Michele Scannavini .

LA GEOPOLITICA DI INNOCENZI

Private banking a ripetizione di geopolitica. Fabio Innocenzi , banchiere perbene, capo di Ubs Italia e presidente dell' Aipb, l' associazione dei principali operatori nazionali e internazionali del private banking porta soci e ospiti a lezione di geopolitica.

Domani inaugurerà un ciclo di private talk con John B. Emerson l' ex ambasciatore americano a Berlino già consulente economico delle amministrazioni guidate da Bill Clinton e Barack Obama oggi vice chairman di Capital Group, una delle più grandi società di investimenti al mondo. Con Innocenzi, parteciperanno Paolo Molesini (Fideuram Intesa Sanpaolo), Maurizio Zancanaro (Banca Aletti), Silvio Ruggiu (Deutsche Bank), Paolo Vistalli (Cassa Lombarda), Riccardo Pironti di Campagna (JPMorgan) e Salvatore Pisconti (Unicredit).