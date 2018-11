UN ALTRO SCIVOLONE DELL’INGEGNERE. LA M&C DI CARLO DE BENEDETTI PRIMA COMPRA A TAPPE LA TEDESCA TREOFAN PER POI VENDERLA IN FRETTA E FURIA CON UNA PERDITA SECCA DI 30 MILIONI. IL TITOLO QUOTATO IN BORSA DERAGLIA E I PICCOLI AZIONISTI VEDONO LE AZIONI PERDERE DUE TERZI DEL VALORE IN SOLI 4 MESI - COME NASCE IL FONDO M&C, IN TEORIA 'SALVA-IMPRESE', E QUELLA SANZIONE CONSOB…