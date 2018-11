15 nov 2018 13:49

TIM, NIENTE È DECISO: IL COMITATO NOMINE NON INDICA NOMI PER IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO. GUBITOSI E ALTAVILLA SE LA GIOCHERANNO DA OGGI A DOMENICA, QUANDO SI TERRÀ IL CDA DELLA SOCIETÀ. MOLTO DIPENDERÀ DALLA POSIZIONE DEL GOVERNO SUL COMMISSARIO DI ALITALIA - PER MADRON CI SAREBBE ANCHE UN TERZO INCOMODO, MAXIMO IBARRA, EX WIND ORA IN OLANDA