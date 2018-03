TRUMP ATTACK! – DOPO I DAZI SULL’ACCIAIO ORA PUNTA SULLE AUTO TEDESCHE: TROPPE BMW E MERCEDES IN CIRCOLAZIONE NEGLI STATES – E VUOLE CHE PECHINO IMPORTI PIU’ “MADE IN USA” - TREMANO I PASTASCIUTTARI ITALIANI - "CON L'UE SIAMO SOTTO DI 100 MILIARDI DI DOLLARI SUL COMMERCIO PERCHÉ ABBIAMO AVUTO POLITICI STUPIDI"

Mario Sensini per il Corriere della Sera

Impegnatissimo nella campagna elettorale per le suppletive in Pennsylvania, il presidente Usa Donald Trump continua ad alzare il tiro sul commercio internazionale. Non pago dei dazi imposti sulle importazioni di acciaio e alluminio, e per nulla spaventato dalla reazione dei partner, Europa in testa, il presidente Usa minaccia altre misure restrittive, a esempio sulle importazioni di auto e altri prodotti dall' Europa, e resta in pressing sulla Cina.

«L' Unione Europea ci uccide sul commercio. Aprite le dogane e abolite i vostri dazi e se non lo fate, tasseremo le Mercedes Benz, tasseremo le Bmw. Con l' Ue siamo sotto di 100 miliardi di dollari sul commercio perché abbiamo avuto politici stupidi. L' Ue sembra innocua, ma non lo è. Non solo i dazi, l' ambiente e tante altre cose che non credereste... non riesci a portare dentro i tuoi prodotti» ha detto il presidente Usa.

Che, secondo il Financial Times , avrebbe chiesto anche alla Cina un piano scritto per la riduzione di un terzo del suo avanzo commerciale con gli Usa, pari a 375 miliardi di dollari. «Proseguiremo le discussioni, nessuno vuole una guerra commerciale, ma difenderemo i nostri interessi» ha detto ieri il ministro del commercio di Pechino, Zhong Shan, sostenendo che il riequilibrio passa anche per l'allentamento dei vincoli Usa alle esportazioni di prodotti tecnologici.

Anche i negoziati tra Ue e Usa sulla possibile esenzione dai dazi continueranno nei prossimi giorni, ma in Europa c' è forte preoccupazione. «Trump mette a rischio l' ordine dell' economia mondiale» dice il ministro dell' Economia di Berlino, Brigitte Zypries. In Italia preoccupano le possibili contromosse di Bruxelles, che potrebbero penalizzare fortemente le nostre esportazioni di prodotti alimentari.