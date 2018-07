24 lug 2018 09:28

TU SCIOPERI? E IO TI RIMPIAZZO! - RYANAIR MOBILITA EQUIPAGGI POLACCHI E TEDESCHI PER RIMPIAZZARE IL PERSONALE IN SCIOPERO IN BELGIO, PORTOGALLO, SPAGNA E ITALIA - E’ UNA STRATEGIA PER ATTENUARE GLI EFFETTI DEI DUE GIORNI DI PROTESTE CHE POTREBBERO PORTARE ALLA CANCELLAZIONE DI 600 VOLI