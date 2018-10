17 ott 2018 17:40

ULTIMA FERMATA PER MORETTI - L'EX CAPO DI FINMECCANICA STAREBBE PER ABBANDONARE LA FONDAZIONE FS, POLTRONA CHE AVEVA MANTENUTO NONOSTANTE L'ADDIO AI TRENI ORMAI NEL LONTANO 2014 - I NUOVI VERTICI HANNO ALTRE IDEE PER L'ENTE, ANCHE PERCHÉ L'ATTUALE PRESIDENTE HA PUR SEMPRE QUELLA CONDANNUCCIA (IN PRIMO GRADO) PER LA STRAGE DI VIAREGGIO. E C'È GIÀ UN PAPABILE PER IL POSTO