27 feb 2018 18:52

UP IN THE SKY! - IL TITOLO ZOMPA DEL 21% DOPO L’ANNUNCIO DELL’OPA DA 31 MILIARDI DI DOLLARI LANCIATA DA COMCAST, IL PIÙ GRANDE OPERATORE TV USA (NBC E UNIVERSAL) - GLI AMERICANI HANNO OFFERTO 12,50 STERLINE AD AZIONE, E LA QUOTAZIONE HA GIÀ SUPERATO QUEL LIVELLO. SI VEDE CHE GLI INVESTITORI SCOMMETTONO IN UNA GUERRA AL RILANCIO CON DISNEY E FOX