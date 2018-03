E VOI, CONOSCETE L’OBSOLESCENZA PROGRAMMATA? ANCHE SE NON LA CONOSCETE, L’AVETE SUBITA - GABANELLI: ‘RIPARARE LO SCHERMO DI UNO SMARTPHONE DA 100 EURO PUÒ COSTARNE 115. E COSÌ IL 44% DEGLI APPARECCHI GUASTI DIVENTANO SPAZZATURA, SENZA NEMMENO UN TENTATIVO DI RIPARAZIONE - MA ORA LE AZIENDE CHE CREANO PRODOTTI CON DATA DI SCADENZA OCCULTA INIZIANO A ESSERE PUNITE, APPLE PER PRIMA…

Milena Gabanelli per il “Corriere della Sera”

Sapete qual è la differenza fra tutti noi e le grandi aziende? Che loro possono fare letteralmente quello che vogliono, e noi subire, perché tanto le leggi arrivano sempre dopo. Esempi: può capitare che uno smartphone cada per terra e lo schermo si rompa. Continua a funzionare, ma con il vetro rotto si vede male. Di solito uno va al centro assistenza più vicino a casa per farlo riparare. Prezzo di listino per la sostituzione del vetro di un cellulare di tre anni: 115 euro.

Prezzo di mercato dello stesso telefono nuovo da acquistare in uno store online: 151 euro.

Su Amazon posso trovare alla stessa cifra addirittura un modello con caratteristiche più avanzate.

Allora perché un consumatore dovrebbe preferire riparare un oggetto piuttosto che prenderne uno nuovo e più moderno? Esistono perfino dei piccoli elettrodomestici impossibili da aggiustare in caso di malfunzionamento, come gli spazzolini elettrici tanto pubblicizzati in tv e in vendita nei negozi a 19,90 euro. Nel caso smettesse di funzionare la carica dalla batteria, ripararlo costerebbe ventidue euro.

La stessa cosa vale per tostapane o frullatori non di marca o importati dalla Cina.

Nel fortunato caso in cui un tecnico volesse metterci mano, sarebbe un' impresa trovare i pezzi di ricambio.

Nel 2000 in Italia c' erano seimila negozi dedicati alla riparazione degli elettrodomestici. Nel 2017 sono scesi a 4.500.

A Bologna, diciassette anni fa i tecnici specializzati erano cinquanta, oggi sono solo trentaquattro. In tutta la provincia di Crotone sono rimasti nove centri di assistenza aperti, nel 2010 erano venti.

Ed è così che il 44% degli apparecchi elettronici ed elettrici guasti diventano spazzatura, senza aver fatto nemmeno un tentativo di riparazione. In Italia nell' ultimo anno le tonnellate di telefonini e computer buttati sono aumentate del 10%. Sul totale, il 79% di questi rifiuti proviene dall' uso domestico. Mentre solo il 21% è costituito da apparecchiature professionali.

Secondo uno studio commissionato dal Parlamento europeo il 77% dei consumatori preferirebbe riparare l' elettrodomestico prima di comprarne uno nuovo e il 90% vorrebbe che l' etichettatura dei prodotti indicasse in modo chiaro la durata di vita utile.

Invece lo studio dell' Agenzia per l' ambiente francese dimostra che l' 88% dei cellulari che sono stati sostituiti funzionano ancora.

Eppure l' 86% dei francesi intervistati, alla domanda «prima di sostituire il cellulare rotto ha provato a farlo riparare?» ha risposto «no». A dimostrazione di quanto sia diffusa la convinzione sull' impossibilità di una riparazione. In effetti il piano delle aziende è un altro.

La strategia che definisce al momento della progettazione il ciclo di vita di un prodotto in modo da renderlo inservibile od obsoleto dopo un periodo di tempo prefissato, si chiama «obsolescenza programmata».

Dal 2015 in Francia è un reato punito con una pena di due anni di carcere e 300.000 euro di multa. La multa può variare in modo proporzionale ai vantaggi della violazione.

Grazie a questa legge sono partite una serie di class action contro la Apple, in cui 8.000 consumatori lamentano il rallentamento degli iPhone. L' azienda di Cupertino il 28 dicembre 2017 ha scritto una lettera di scuse ai clienti, spiegando che la riduzione della performance si è resa necessaria per evitare spegnimenti improvvisi dei device a seguito di un aggiornamento del software.

La denuncia era partita dalla lobby «Halte à l' obsolescence programmée» che replica così alla giustificazione di Apple: «Il problema rimane, loro non possono imporre il rallentamento degli apparecchi agli utenti». Adesso spetterà al giudice del Tribunale di Nanterre decidere se si tratta di obsolescenza programmata.

Sempre in Francia ci sono indagini aperte su diverse aziende produttrici di stampanti (fra cui Epson): segnalerebbero le cartucce come scariche, anche quando sono ancora piene di inchiostro dal 20% al 40%.

Con un po' di ritardo, anche la nostra Antitrust ha avviato due procedimenti per pratiche scorrette nei confronti di Samsung e Apple per aver posto in essere «una generale politica commerciale volta a ridurre nel tempo le prestazioni dei propri prodotti e indurre i consumatori ad acquistare nuove versioni».

È bene ricordare che quando si acquista un prodotto, si ha sempre diritto alla garanzia legale, che si tratti di un frullatore da dieci euro o di un elettrodomestico da mille euro. In Italia se nei ventiquattro mesi successivi all' acquisto si presentano dei danni al prodotto, il rivenditore deve ripararlo o sostituirlo, senza spese aggiuntive.

La durata della garanzia cambia da Paese a Paese: In Svezia tre anni, cinque in Islanda e Norvegia; per i beni di lunga durata si estende addirittura a sei anni in Irlanda, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.

Nell' estate del 2017 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a scoraggiare l' obsolescenza programmata promuovendo prodotti con un ciclo di vita più lungo e riparabili. Obbiettivo: creare nuovi posti di lavoro e ridurre il volume dei rifiuti elettronici.

Gli eurodeputati hanno anche proposto alla Commissione europea di introdurre una «etichetta» che indichi la durabilità. In Italia, nell' ultima legislatura sono state presentate da Pd, M5S, Sel ben tre proposte di legge alla Camera.

Nei testi si prevede l' obbligo da parte dei produttori a dare informazioni sulla durata del prodotto e l' aumento della garanzia fino a cinque anni.

Comprese le sanzioni per quanti non rispettano le regole. Nessuna delle tre proposte è mai arrivata in discussione in Aula. Attendiamo il nuovo corso.