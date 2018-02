9 feb 2018 10:28

WALL STREET, UP & DOWN - METTE PAURA LA BUONA SALUTE DEL PIL (CON PREVEDIBILE E CONSEGUENTE AUMENTO DEI TASSI) MA ALL’ORIZZONTE SI PREPARA UN’ALTRA BOLLA IMMOBILIARE: I TASSI SUI MUTUI SONO SALITI DI 10 PUNTI IN UNA SETTIMANA – DOPO IL CALO DI IERI, PIAZZA AFFARI ACCENNA UN RECUPERO IN APERTURA