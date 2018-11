20 nov 2018 13:22

ZITTE ZITTE, LE BANCHE CI SPILLANO SOLDI - PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO SALE LA SPESA MEDIA PER LA GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE: CI VOGLIONO 79,4 EURO L’ANNO - AMMONTAVA A 77,6 EURO NEL 2016 E 76,5 NEL 2015 - IN AUMENTO ANCHE I CANONI PER LE CARTE DI CREDITO E DI DEBITO