2 nov 2018 17:35

ALL'ANIMA DEL CAFONALINO - IL PREMIO DIRETTO DA SABRINA FLORIO SI È CONCENTRATO SU CHI LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE, DEGRADO E ILLEGALITÀ. OVVIAMENTE A CONSEGNARE LE TARGHE E IN SALA C'ERANO DEI NIENTE AFFATTO EMARGINATI COME IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA, LUIGI ABETE E MYRTA MERLINO, E IL DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA SALVATORE ROSSI - RICONOSCIMENTI ANCHE PER NERI MARCORÉ E LA 'GATTA CENERENTOLA', TARGA IN MEMORIA DI LEA MATTARELLA