CAFONAL ABBEY ROAD - SULLE NOTE DELLA BEATLESIANA 'HELP' AL WEGIL DI TRASTEVERE SI ILLUMINA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA CON DJ SET DI NICOLA CASALINO E POP ANNI ’60 – STAR DELLA SERATA SIGOURNEY WEAVER CHE ABBANDONA IL PARTY IN PANTOFOLE – AVVISTATO ANCHE UN SORRIDENTE MARCO BENTIVOGLI, SEGRETARIO DEI METALMECCANICI DELLA CISL - IL GRANDE RITORNO DI SHEL SHAPIRO…

Foto di Luciano Di Bacco

Da www.cinemotore.com

Sulle note di Help! dei Beatles, nella splendida cornice del WEGIL, lo storico palazzo di epoca razionalista progettato dall’architetto Moretti, si è aperto ieri sera, a Trastevere, “Abbey Road. The Party”.

La musica pop inglese degli anni ’60 e ’70 ha ispirato l’esclusivo evento organizzato da JTI (Japan Tobacco International), in collaborazione con la Festa del Cinema. La serata è stata animata dal DJ Set eclettico di Nicola Casalino, punto di riferimento per il clubbing alternative romano e dalla performance dei The Beatbox, il quartetto di musicisti composto da Mauro Sposito, Filippo Caretti, Riccardo Bagnoli e Federico Franchi, accompagnati dal percussionista Stefano Molinari, che hanno intrattenuto gli ospiti con quella che più che una performance è stata un vero viaggio nei ricordi e nelle esibizioni dei Beatles e degli Swinging degli anni ’60.

