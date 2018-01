CAFONAL-HOT! UNA SUPERSEXY BELEN SCATENATA NELLE DANZE AL PARTY DELLO STILISTA MARTORANA (VIDEO) - PER ELISABETTA GREGORACI PRIMO PARTY DA SINGLE – BARBARIE D’URSO CON UN’ACCONCIATURA CUBANA, DILETTA LEOTTA IN PANTALONE NERO, IL NUDE LOOK DI COSTANZA CARACCIOLO – IL PIU’ CORTEGGIATO? FILIPPO MAGNINI - VIDEO

In tuxedo nero e capello raccolto con uno cignon basso, ieri sera Elisabetta Gregoraci è stata una delle invitate più ammirate al party di compleanno di Alessandro Martorana, il sarto dei vip, che ha festeggiato i suoi 44 anni con una festa a tema cubano all’Hotel Melià di Milano. Per la showgirl si è trattata della prima uscita ufficiale dopo la separazione dal marito Flavio Briatore.

Il tema della festa è stato Cuba ai tempi della rivoluzione, che ha riportato a Milano la terra di The Lost City , film con protagonista il cubano Andy Garcia, grande amico di Martorana. La festa aveva ovviamente l’hashtag #AM44, così come i party social impongono: gli amici famosi hanno postato su Instagram immagini e foto per tutta la serata.

Tra questi le sorelle Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, quest’ultima con Ignazio Moser, che hanno ballato senza sosta per tutta la sera. Poi Barbara D’Urso, splendida con un’acconciatura cubana, Diletta Leotta in pantalone nero e scortata dal fidanzato, Alessia Reato, un corteggiatissimo Filippo Magnini, Elenoire Casalegno, Anna Foglietta, Laura Barriales, Alessia Ventura, Giorgia Palmas, la coppia Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, Simona Ventura, Valeria Marini, Thais Wiggers, Giulia Salemi, Mariana Rodriguez, Marco Borriello, Davide Lippi, Justine Mattera, Barbara Snellemburg, Costanza Caracciolo, Totò di Natale, Andrea Ranocchia e tanti altri.

La festa è stata organizzata come di tradizione dall’event planner Isabella Fiore, cara amica di Alessandro e della sua fidanzata Elena Barolo, che per l’occasione ha trasformato l’hotel Melià in un club dell’Avana: rum, sigari, mojito, ballerine in abiti tradizionali, fiori e piante tropicali, salsa, rumba e cha cha cha sulle note della band cubana Septeto Nobori.

Anche la console era al femminile: il djset è stato curato da Syria. A mezzanotte passata la sala era ancora piena, con gli invitati incuranti della sveglia del giorno dopo: tutti si ripetevano compiaciuti come il parterre degli invitati fosse così mix & match, tra professionisti, banchieri, volti dello spettacolo e della moda (a cura di Michela Proietti)

