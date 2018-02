CAFONAL “ALTAROMA” - DA GESSICA NOTARO, SFREGIATA DALL’EX CHE SFILA PER GATTINONI, A GLORIA GUIDA: LA MODA A ROMA VESTE DONNE GUERRIERE – C’E’ ANCHE UNA MANNEQUIN DI 84 ANNI, ISABELLA ALBONICO – LA COLLEZIONE DI CAMILLO BONA E I TRE UOMINI AVVOLTI IN VESTAGLIE DA CAMERA IN SETA DI GUILLERMO MARIOTTO

jessica notaro sfila per gattinoni (4)

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Anna Maria Greco per “il Giornale”

Il «caso Weinstein» irrompe nella couture romana, con lo shock della miss sfregiata con l' acido, Gessica Notaro, che sfila per Gattinoni. La maison abbraccia la campagna Me Too, che invita le donne a rompere il silenzio sugli abusi. E scrive sul satin nero e fucsia di lunghi Fresh Coat slogan di associazioni impegnate nella battaglia, da Time' s Up, «Il tempo è scaduto» a We Do It Together.

isabella albonico

Stasera, guerriere che portano insolenti baschi e cappelli a falda larga alla Oriana Fallaci o camicie da uomo dai grandi polsini in voile popoleranno l' Aula Ottagona dell' ex-Planetario alle Terme di Diocleziano.

Ecco la collezione senza stagione disegnata da Guillermo Mariotto, indossata da donne diverse, anche per età, da Gloria Guida (classe '60) a Elisabetta Dessy ('57), a Isabella Albonico ('37), tutte decise a farsi valere di fronte agli uomini, incarnati da 3 top model internazionali.

youma diakite

Donne contemporanee, che amano preziosi oggetti del passato, come i cammei di Gianni de Benedittis. La kermesse di couture romana, apertasi giovedì al Guido Reni District, si allarga al museo Maxxi, alla Galleria Nazionale, anche a ville, grandi hotel e gallerie d' arte. La serata di ieri è stata tutta del grande maestro dell' alta moda Renato Balestra. A Palazzo Brancaccio allestisce un giardino incantato e sceglie il colore verde, da quello tenue allo squillante smeraldo. Creazioni incrostate da sofisticati fili d' erba e pratoline bianche fatti di ricami, perle e cristalli.

anna falchi antongiulio grande manuela arcuri

Tutine di mikado grigie, che lasciano le gambe scoperte, si avvolgono in cappe ariose, abitini bianco-blu hanno maniche ampie e per la sera ci sono grandi gonne a corolla, come per la sposa, campagnola e raffinata. In prima fila, manager cinesi e clienti arabe, esponenti della nobiltà romana e il vicesindaco Luca Bergamo. Oggi, per 50 americane vip, la sfilata si replicherà.

gloria guida

Gli shorts eleganti e sbarazzini che sorprendono nella collezione di Balestra lo fanno ancor più in quella del principe del bon ton Camillo Bona. Ma qui s' ispirano alle mondine di Riso amaro, perché la sfilata è un omaggio a Silvana Mangano. E in tutti gli altri modelli vira dal sexy al sofisticato, di cui l' attrice è diventata negli anni il simbolo: grandi pois e grandi righe, maxi bottoni sulla vita alta delle gonne affusolate, tinte tenui dal beige al rosa, cappellini a spirale e, soprattutto, la raffinatezza di gonne doppie in cui la prima, composta da frange di budellino tenute da una fascia di tessuto, si apre sull' altra, aderente e ricca di ricami e applicazioni.

andrea osvart

Al museo Maxxi oggi Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior e prima di Valentino, incontra il pubblico e alla residenza diplomatica inglese di Villa Wolkonsky, Sadie Clayton presenta la sua collezione. Anton Giulio Grande sceglie le sale lussuose dell' hotel Eden per le sue creazioni anni '20, tra pizzi e piume.

virginia raggi

Domani sfilano Nino Lettieri e Francesco Scognamiglio, al suo 20esimo anniversario. Ma la mission di Altaroma è quella dello scouting di nuovi talenti e apre il calendario il giovanissimo couturier Filippo Laterza. Tanti sono i progetti dedicati all' ultima generazione: Showcase porta al Maxxi in 4 giorni 40 designer emergenti, per mostrare le loro collezioni a buyer ed esperti italiani e stranieri. E poi ecco finalisti e vincitori del concorso Who Is on Next, mostre come quella alla nuova Rinascente, per il progetto Roman' s Romance, scuole e accademie.

2. ALTAROMA

Flavia Fiorentino per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

E' una giacca nera ricamata con la chiave di violino ad aprire la sfilata Heritage di Gattinoni all' Aula Ottagona dell' ex Planetario. Una collezione che rielabora l' archivio della maison reinterpretando capi originali o creandone nuovi ispirati al gusto di madame Fernanda. Un omaggio a tutte le donne, di ogni età e con storie diverse alle spalle.

Quattro testimonianze «forti» in passerella: Jessica Notaro, sfregiata con l' acido dall' ex fidanzato, oggi esempio di coraggio e gioia di vivere, in shorts e giacca di tulle di seta ricamata, Gloria Guida, cinquant' otto anni, pantaloni gaucho e bolero con lunghe frange di budellino di tessuto.

paola santarelli con enrico capucci

Elisabetta Dessy (classe 1957), ex nuotatrice e moglie del campione olimpico Klaus Di Biasi con completo in pelle e broccato. Infine Isabella Albonico, mannequin negli anni della Dolce Vita (anche per Gattinoni) e oggi leggiadra e splendida ottantaquattrenne in pantaloni cargo principe di Galles, camicia in seta e corsetto in cuoio stretto sul punto vita ancora di 59 cm. In testa una scoppola.

katia noventa

Su marsupi, felpe e coprispalla ci sono gli hashtag ricamati e dopo il caso Weinstein, divenuti virali: Me Too #metoo, anche io (molestata), Time' s Up #timesup, il tempo è scaduto «e poi #wedoittogether, facciamolo insieme - spiega Mariotto - così s' intitola una casa di produzione no profit a Los Angeles che vuole uniti, uomini e donne per cambiare il paradigma culturale rafforzando il ruolo della donna».

Così per la prima volta, nell' opera di Guillermo Mariotto, in pedana anche tre uomini, avvolti in vestaglie da camera in seta. «Un inno all' eguaglianza, contro l' ingiustizia, anche economica, che subiscono le donne pagate il 30%in meno degli uomini. E poi ho pensato anche al coraggio delle donne di ribellarsi alla violenza. Io vivo e creo per loro, mi rifiuto di pensare che possano essere ancora oltraggiate e maltrattate».

aurora vannini (3)

Ha parlato di donne in un talk al Maxxi anche Maria Grazia Chiuri, ex stilista di Valentino, oggi direttore creativo di Dior: «Noi siamo una generazione che ha sentito il cambiamento sociale - ha detto la designer - l' errore è stato dare per scontato che i diritti acquisiti fossero per tutto e per tutte».

La penultima giornata di AltaRoma ha poi visto protagonista al Guido Reni District il giovane bolognese Marco Rambaldi che ha portato in scena gli Anni Settanta, quelli del femminismo e della liberazione sessuale: copertine sbiadite, frammenti di poster e fotogrammi raffreddati dalla memoria si trasformano in pattern di stampa astratta o patchwork iper-decorativi. In finale questa sera, nel giardino d' inverno di Villa Laetitia l' esordio di Roberta Bacarelli con una collezione ispirata a Louise Brooks, ballerina e showgirl statunitense degli Anni Venti con caschetto bruno: abitini sottoveste in satin arricchiti con piume accanto a silhouette androgine che non rinunciano alla seduzione.

Alle 21 alla Gnam, sfilata conclusiva della manifestazione con Francesco Scognamiglio uno show che ripercorrerà 20 anni di carriera con i pezzi più iconici del brand, dando poi spazio anche alla sua idea di futuro. «Sono orgoglioso di tornare dove tutto ha avuto inizio - ricorda lo stilista di Pompei che ha vestito Jennifer Lopez e Nicole Kidman - ho debuttato 18 anni fa nelle sale di Palazzo Barberini. Questo è un omaggio a una città a cui devo molto».

virginia raggi (1) opening atelier capucci jessica notaro sfila per gattinoni (3) aurora vannini (2) anna falchi col fratello sauro antongiulio grande e valeria marini jessica notaro sfila per gattinoni (5) albino ruberti andrea la spina della cimarra sacconi di montalto e paolo tinarelli abito storico capucci alfredo saitto aurora vannini (1) gloria guida sfila per gattinoni augusta paganelli cinzia malvini collezione gattinoni (4) collezione gattinoni (11) collezione gattinoni (10) collezione gattinoni (2) collezione gattinoni (12) collezione gattinoni (13) collezione gattinoni (14) collezione di camillo bona (12) collezione di camillo bona (1) collezione di camillo bona (10) collezione di antongiulio grande (10) calzature in esposizione al guido reni district calzature in esposizione al guido reni district (2) borse in esposizione al guido reni district collezione di antongiulio grande (2) camillo bona con le modelle collezione di antongiulio grande (1) collezione di antongiulio grande (3) camillo bona e aurora vannini collezione di antongiulio grande (4) collezione di antongiulio grande (5) collezione di antongiulio grande (6) collezione di antongiulio grande (7) collezione di antongiulio grande (8) collezione di antongiulio grande (9) collezione di camillo bona (2) collezione di camillo bona (13) collezione di camillo bona (11) collezione di camillo bona (14) collezione di camillo bona (15) collezione di camillo bona (3) collezione di camillo bona (7) collezione di camillo bona (5) collezione di camillo bona (8) collezione di camillo bona (4) collezione di camillo bona (6) collezione di camillo bona (9) collezione gattinoni (3) collezione gattinoni (5) collezione gattinoni (1) collezione gattinoni (6) collezione gattinoni (7) collezione gattinoni (8) collezione gattinoni (9) daniela memmo simone di pasquale daniela memmo daniela porro e sabrina florio all opening capucci demetra hampton carmen russo edoardo de giorgio con la modella giusy eleonora vallone elisabetta dessy e jessica notaro backstage gattinoni elisabetta dessy sfila per gattinoni emidio e mails studenti del mozambico enrica bonaccorti enrico palazzo e nami lee enzo e domitilla benigni gloria guida con stefano dominella jessica notaro sfila per gattinoni (1) jessica notaro sfila per gattinoni (2) simone di pasquale mario ermito guillermo mariotto ringrazia gli invitati (2) guillermo mariotto ringrazia gli invitati guillermo mariotto saluta la sindaca raggi (1) guillermo mariotto saluta la sindaca raggi (2) heewon kim invitata all opening capucci isabella albonico gloria guida jessica notaro elisabetta dessy isabella albonico sfila per gattinoni la sindaca virginia raggi marina pignatelli umberto masci mario guida paola minaccioni maria dal marocco studentessa dell accademia di moda virginia raggi stefano dominella (2) maurizio varamo virginia raggi luca bergamo maria concetta mattei (2) maurizio varamo virginia raggi milly carlucci da gattinoni opening capucci maurizio varamo modelle di antongiulio grande luis felipe manuela arcuri antongiulio grande anna falchi e le modelle lorenzo flaherty luca bergamo paola santarelli lo stilista antongiulio grande luca bergamo saluta virginia raggi (1) luca bergamo saluta virginia raggi (2) luca bergamo vice sindaco maria concetta mattei (1) manuela arcuri antongiulio grande e le modelle marco bonito daniela porro stefano dominella sabrina florio paola minaccioni monica setta myriam fecchi nausica nicola zingaretti stefano dominella maurizio varano virginia raggi luca bergamo enzo e domitilla benigni nicola zingaretti virginia raggi luca bergamo nicola zingaretti virginia raggi nicola zingaretti (2) nicola zingaretti reda lapaite francesco testi roberto sorbello sarah linares myriam cornellini silvia venturini fendi fabiana balestra sabrina florio silvia venturini fendi sabrina florio simona borioni antongiulio grande stefano dominella cinzia malvini valeria marini lorenzo flaherty vittoria e olimpia windisch graetz virginia raggi stefano dominella studentesse dell accademia koefia virginia raggi (2)