fulvio lucisano con le figlie paola e federica

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Federica Rinaudo per ''il Messaggero''

Una carriera da film. Al Maxxi, in via Guido Reni, il mondo della cinematografia italiana si è riunito attorno ad una figura che rappresenta un pilastro importante, un vero e proprio pezzo di storia: Fulvio Lucisano. Sessant' anni di carriera e novanta da poco compiuti. Un binomio vincente che ha meritato un parterre d' eccezione.

Eleganza e glamour sul red carpet, tra abiti sfavillanti e flash, ecco Paola Cortellesi, che sorride radiosa ai fotografi, Lando Buzzanca con il figlio Massimiliano, Nancy Brilli, Carlo Vanzina, Gigi Proietti con la moglie Sagitta Alter, Claudia Gerini, Bruno Vespa, Alessandro Gassmann. Mano nella mano Paolo Ruffini con Diana Del Bufalo, tacchi vertiginosi e mini nero, raggiunti da Max Tortora, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, che si intrattiene a conversare amabilmente con degli amici.

federica lucisano alberto matano

Emozionate come non mai le figlie, Paola e Federica, che oggi portano avanti la tradizione di famiglia e gestiscono con grande competenza la società di produzione che ha permesso la realizzazione di opere indimenticabili, entrate nel cuore del pubblico: Buster Keaton insieme a Franco e Ciccio, Ricomincio da tre con Massimo Troisi, Zeffirelli e Comencini, il debutto di Francesca Archibugi e il cinema delle registe, con Liliana Cavani e Lina Wertmuller e, ancora, verso gli Oscar con Farinelli voce regina ma anche Giulio Andreotti a Cinecittà sul taxi di Alberto Sordi e tanti altri.

elisabetta gregoraci (3)

Per la prima volta il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ha ospitato l' imponente red carpet, in stile Hollywoodiano, per festeggiare Lucisano e le sue ricorrenze speciali. Tante le iniziative nel corso della lunga notte delle stelle: la presentazione del libro biografico a cura di Laura Delli Colli, Fulvio Lucisano - Sotto il segno del cinema, durante la quale il produttore ha raccontato curiosità e aneddoti.

cristiana capotondi

Poi meravigliose installazioni e perfomance in un caleidoscopio di immagini, suoni e colonne sonore, tra passato e presente ma con uno sguardo al futuro, e per dare un ulteriore tocco di colore la vivacità di una band a metà tra artisti di strada e musicisti: Thephlyboyz, applauditissimi e fotografatissimi.

claudia gerini nancy brilli

Tra le super fotografate anche Elisabetta Gregoraci, in lungo nero, Elisabetta Pellini, che ha preferito un abito di seta rosso, Cristiana Capotondi, ma anche Fabio de Luigi, Edoardo Leo, Vittoria Puccini, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Natoli, l' affascinante Andrea Delogu abbracciata a Francesco Montanari e Massimiliano Bruno pronto a ripercorrere ricordi ed emozioni.

