CAFONAL ROMA CAPUT BURLESQUE! - PIUME, LUSTRINI, GLITTER E PAILLETTES: AL PARIOLI IL PIÙ NOTO FESTIVAL ITALIANO DI UN' ARTE CHE DIVENTA SUGGESTIONE VISIVA - UNA TRE GIORNI DA URLO PER CONOSCERE LE NUOVE REGINE DEL FIRMAMENTO DEL BURLESQUE - ECCO CHI SONO - VIDEO

Burlesque! Video di Veronica del Soldà

Video di Veronica Del Soldà per Dagospia

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gustavo Marco Cipolla per “il Messaggero”

hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (7)

«Devi dimostrarmi che quel palco è tutta la tua vita e che nessuno potrà mai portartelo via». Nel film del 2010 Burlesque di Steve Antin, la mitica Cher che recita nella pellicola con Christina Aguilera, interpreta il personaggio di Tess, proprietaria di un locale lounge che gestisce con fatica tra costumi e scenografie sempre diverse per animare la sala. E Aguilera (Ali nel film) è la ballerina di provincia che sogna di diventare famosa su quel palcoscenico di Los Angeles.

russel bruner e albadoro (4)

Il sogno del burlesque a Roma è oggi realtà per molti artisti che tra paillettes, lustrini, e piume, con abiti sfarzosi hanno fatto di quell' arte, che rende il corpo un' incantevole arma di seduzione, una tendenza consolidata nella Capitale dove i club tematici e le manifestazioni dedicate sono in aumento. Primo fra tutti il Roma Caput Mundi International Burlesque Award, da ieri fino a domani al Teatro di viale Parioli diretto da Nanni Venditti, e giunto alla sua sesta edizione.

russel bruner e albadoro (1) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (6)

Il più noto festival italiano che celebra la bellezza di un' arte che diventa suggestione visiva sotto la guida di Albadoro Gala e Silvio Cossi. Una divertente battaglia tra glitter e plumage con numerosi ospiti mondiali in gara per conquistare il titolo di Papessa del Burlesque 2018. Tra le guest star in giuria Bambury Cross, Russell Bruner e Chris Oh! e fra le newcomers ci saranno, tra le altre, Holly' s Good, Midnight Purrs, Sweet Chilly, Jiminy Cricket, Scarlett Blixen e Silly Tan. La kermesse, dove non mancano i workshop, è presentata da Marty Maraschino, Azzurro Fumo e dal trasformista Jesus. Tre giorni divini per conoscere le nuove regine del firmamento del burlesque.

nanni venditti

Al teatro-salone di via dei Due Macelli, Vera Dragone è un po' la padrona di casa della Burlesque night con dinner e show dove, tra arredi vintage e quel fascino che non ha nulla da invidiare alla diva Dita Von Teese, il sipario aperto regala emozioni alla Moulin Rouge.

sigla rhapsody in blue

All' ultramoderna conventicola in via di Porta Labicana, con la direzione artistica di Mirkaccio Dettori, tra drink raffinati, una sala specchiata, tra le note del pianoforte e quel mood rétro à la française, l' arte del burlesque ha special guest internazionali e italiane come Madame de Freitas ed Emma Nitti in arte Grace Hall, diventando un seducente gioco al maschile con le esibizioni di Gonzalo Mirabella.

russel bruner e albadoro (3) saluti finali marty maraschino e albadoro gala (1) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (5) il boylesque russel bruner (3) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (4) il boylesque russel bruner (1) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (2) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (1) hally s good vincitrice del titolo papessa del burlesque 2018 (3) genny mirtillo cleo de velours (4) betsy rose (3) betsy rose (5) betsy rose (1) bambury cross (3) bambury cross (2) bambury cross (5) bambury cross (4) bambury cross (1) backstage russel bruner backstage albadoro gala backstage hally s good backstage azzurro fumo backstage betsy rose e bambury cross backstage serena ottardo backstage albadoro gala e jesus albadoro gala (5) agneta linchevsaja balla (3) albadoro gala (1) azzurro fumo e mad cat albadoro gala (2) agneta linchevsaja balla (6) agneta linchevsaja balla (4) albadoro gala (4) agneta linchevsaja balla (5) agneta linchevsaja balla (7) agneta linchevsaja (5) agneta linchevsaja balla (1) agneta linchevsaja balla (2) agneta linchevsaja (1) agneta linchevsaja (2) agneta linchevsaja (3) agneta linchevsaja (4) agneta linchevsaja balla (8) albadoro gala (3) backstage jesus betsy rose (2) bambury cross (6) betsy rose (4) betsy rose (6) betsy rose (7) betsy rose (8) clea de velours betsy rose cleo de velours (5) cleo de velours (1) cleo de velours (2) cleo de velours (3) grace heart e valerie voodoo hally s good e grace heart il boylesque russel bruner (2) kerstin seeger e il marito il boylesque russel bruner (4) il popolo del caput mundi international burlesque award balla (1) il boylesque russel bruner (5) il popolo del caput mundi international burlesque award balla (2) il popolo del caput mundi international burlesque award balla (3) jesus (1) jesus (3) jesus (2) john celestus (3) john celestus (2) john celestus (4) john celestus marty maraschino e albadoro gala (2) marty maraschino e albadoro gala (3) marco simunovic e alice balossi nanni venditti roberta savona marty maraschino e albadoro gala (4) marty maraschino e azzurro fumo e le ancelle madcate imi silly noir russel bruner e albadoro (2) silly than