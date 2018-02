CAFONALINO ALBERTONE! – NELLA GALLERIA A LUI DEDICATA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU SORDI BY SILVANA GIACOBINI – ENRICO VANZINA: "SORDI HA GUARDATO GLI ITALIANI E LI HA PORTATI SULLO SCHERMO. E ALLA FINE GLI ITALIANI HANNO COPIATO LUI" – VERDONE: "E’ STATA LA MASCHERA DI ROMA. E IO NON SONO IL SUO EREDE MA UN SUO SEMPLICE SPETTATORE" - VIDEO+FOTO

Foto Luciano Di Bacco per Dagospia

enrico vanzina silvana giacobini e carlo verdone

Lucilla Quaglia per il Messaggero - Roma

A quindici anni dalla scomparsa la voce di Alberto Sordi risuona ancora nelle vie della Città Eterna e tra le pagine del nuovo libro di Silvana Giacobini, Albertone, presentato ieri pomeriggio nella Galleria dedicata al divo romano. E ad affiancare l'autrice nel racconto dell'indimenticabile interprete ci sono Carlo Verdone ed Enrico Vanzina. La sala è gremita di amici e fan che attendono da ore l'evento. E come per magia, man mano che si ricorda Sordi, tornano in mente la voce da basso, quando doppiò Ollio e Marcello Mastroianni e fu protagonista indiscusso della commedia rosa e nera all'italiana.

libro presentato

«E' sempre nei nostri cuori dice Verdone - ci ha fatto ridere e riflettere e non morirà mai perché è stata una maschera importante: la maschera di Roma che è immortale e non ha eredi. E io non sono il suo erede ma un suo semplice spettatore». «Mio padre lo ha diretto in Un americano a Roma ed è stato grande amico di famiglia aggiunge Vanzina Sordi ha guardato gli italiani e li ha portati sullo schermo. E alla fine gli italiani hanno copiato lui: massimo onore per un attore». La Giacobini, che l'ha conosciuto e intervistato, lo descrive attraverso le trame dei suoi film più amati.

carlo verdone

una foto a carlo verdone enrico vanzina beppe convertini carlo verdone ricorda alberto sordi (2) carlo verdone ricorda alberto sordi (3) carlo verdone ricorda alberto sordi carlo verdone ricorda alberto sordi con enrico vanzina e silvana giacobini invitati alla presentazione libro su alberto sordi enrico vanzina silvana giacobini carlo verdone silvana giacobini

silvana giacobini (2) paolo verdone silvana giacobini presenta il suo libro