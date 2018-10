CAFONALINO FELTRISSIMO - AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, VITTORIO FELTRI PRESENTA LA SUA AUTOBIOGRAFIA, “IL BORGHESE”, CIRCONDATO DA AMMIRATRICI E FAN - AL SUO FIANCO MELANIA RIZZOLI E POI FRANCA LEOSINI, MARINO BARTOLETTI, MARISA LAURITO, L’EX MINISTRO LUNARDI, CICCHITTO E IL VICEDIRETTORE DEL TG1, GENNARO SANGIULIANO, CHE LO CHIAMA “MAESTRO”

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il Corriere della Sera - Roma

vittorio feltri melania rizzoli (4)

Un cronista spettinato nel salotto buono dei circoli romani. Al Canottieri Aniene ieri è stata la serata di Vittorio Feltri, e della sua autobiografia (edita da Mondadori) condita da ricordi di personaggi straordinari, oltre che da un eclatante primo piano in copertina.

«Il borghese», titolo del libro, è solo la punta dell' iceberg di un cumulo di definizioni che si sommeranno durante la presentazione, una lunga collezione di aggettivi per provare a circoscrivere il profilo del direttore di «Libero», assediato già in terrazza per una dedica autografa, una battuta, un abbraccio. Melania Rizzoli c'è, e ci sono anche Franca Leosini, Marisa Laurito (con il ciuffo blu), Raffaella Chiariello, Marino Bartoletti, Ugo Brachetti Peretti, Paola Mainetti, l' ex ministro Pietro Lunardi e Fabrizio Cicchitto, il presidente del circolo Massimo Fabbricini.

vittorio feltri melania rizzoli (3)

Maestro (è Feltri per Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1), dolce, conservatore, seduttore, uomo di eleganza proverbiale (sottolinea Aldo Cazzullo), innovatore (aggiunge Antonio Polito), sferzante, strafottente, irriverente, polemico, self-made man, grande giornalista. E autore: «Non esageriamo. Devo confessare che sono commosso, perché ero convinto di essere considerato un c... e questo mi rincuora. Però mi ingegnerò per essere all' altezza dei vostri giudizi», commenta Feltri, che ha fermato il libro prima della pagina 100, «perché i libri alti non riesco a leggerli a letto».

vittorio feltri melania rizzoli (1) vittorio feltri e franca leosini vittorio feltri marisela federici melania rizzoli (1) vittorio feltri melania rizzoli (2) vittorio feltri e marisela federici (1) vittorio feltri (3) vittorio feltri e marisela federici (2) vittorio feltri marisa laurito melania rizzoli franca leosini vittorio feltri marisela federici melania rizzoli (3) melania rizzoli franca leosini marcellino radogna vittorio feltri marisela federici melania rizzoli (2) melania rizzoli francesca ferrone vittorio feltri paola guidalotti ernesto stajano roberto di russo massimiliano parente maurizio gianotti franca leosini maria regina cascone marina como invitati alla presentazione del libro di feltri (2) libro presentato patrizia caimmi invitati alla presentazione del libro di feltri (1) invitata alla presentazione del libro di feltri (4) maria sorrento invitata alla presentazione del libro di feltri (3) maria teresa stabile giovanni pocaterra gennaro sangiuliano antonio polito vittorio feltri aldo cazzullo invitata alla presentazione del libro di feltri (1) invitata alla presentazione del libro di feltri (2) gennaro sangiuliano (1) marino bartoletti vittorio feltri melania rizzoli marino bartoletti gennaro sangiuliano (2) franca leosini mario e marisa stirpe mario stirpe e vittorio feltri pietro lunardi franca leosini marisa laurito ugo brachetti peretti melania rizzoli sara sgatti paola donnini fabrizio cicchitto vittorio feltri (1) vittorio feltri (2) ernesto stajano emilio pappagallo beppe convertini elena camponovo melania rizzoli antonio polito antonio polito vittorio feltri antonio polito vittorio feltri franca leosini aldo cazzullo vittorio feltri massimo fabbricini