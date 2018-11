CAFONALINO - FESTA CON CINQUECENTO INVITATI ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SEI CON ME” SCRITTO DA FRANCA FENDI, TERZA DELLE CINQUE SORELLE FONDATRICI DEL GRUPPO - DA ENRICO VANZINA A MASSIMO GRAMELLINI, DA ROBERTO CAPUCCI A STEFANIA PRESTIGIACOMO: ECCO CHI C’ERA

libro presentato

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Flavio Fiorentino per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Festa con cinquecento invitati nel foyer della Sala Santa Cecilia all' Auditorium in omaggio a Franca Fendi, terza delle cinque sorelle fondatrici, insieme all madre Adele e al papà Edoardo, del brand mondiale dalla doppia F.

Per far sentire il loro affetto alla grande stilista e imprenditrice che ha presentato il libro «Sei con me» (Rizzoli) in cui si rivolge all' amato marito Luigi Formilli scomparso nel 2001, presenti le sorelle Paola, Anna e Alda e i quattro figli Guido, Federica, Luca e Andrea insieme ai nove nipoti a cui è stato dedicato il volume «e che tu hai voluto conoscere con tutta la tua forza», scrive Franca.

franca fendi autografa la copia del suo libro a marisela federici

Dopo aver dialogato con Enrico Vanzina, Simona Sparaco e Laura Lattuada sui ricordi di una vita, dal primo incontro con Luigi sulla spiaggia di Ostia nel 1950 al rapporto con la mamma «leonessa» che si trovò improvvisamente sola a seguire il lavoro dell' atelier e «arruolò» le figlie in azienda, la lunga malattia di Luigi tra colpi di scena e momenti di tenerezza fino all' estremo dono di un rene.

Cinquant' anni d' amore che si mescolano con la storia d' Italia dal Dopoguerra ai primi anni Duemila. Tra i tanti che hanno voluto condividere questo momento speciale per la famiglia Fendi, Roberto Capucci, Susanna Fiorello con la figlia Olivia, Francesca Merloni, Stefania Prestigiacomo, Marilisa Federici, Maddalena Letta, Erminia Manfredi e Giovanni Malagò.

franca fendi accompagnata dai nipoti gianni francesco e ascanio (2) franca fendi accompagnata dai nipoti gianni francesco e ascanio (1) flaminia orsini federica fendi marisela federici flavia perina franca fendi insieme ai nipoti (1) franca fendi insieme ai nipoti (2) flaminia comanducci giovanni pocaterra franca fendi insieme ai nipoti con simona sparaco federica vanzina massimo gramellini maddalena letta federica tittarelli cerasi alda fendi paola tittarelli federica fendi federica fendi luca cerasi federica fendi luca cerasi con gli amici federica fendi e marisela federici enrico vanzina simona sparaco laura lattuada cinzia malvini paola pisa carla vittoria cacace paola mainetti antonella rodriguez boccanelli andrea formilli andrea vianello giovanni pocaterra andrea vianello con la moglie francesca romana ceci alda fendi marilu rebecchini eugenio sgaravatti fabiana balestra francesca ferrone franco pesci simona sparaco veronica pesci francesca romana ceci gianni formilli fendi ascanio piersanti fendi francesco formilli fendi giovanna caruso fendi marisela federici veronica pesce giovanna ilaria e alessia fendi gitte andersen andrea monorchio giovanni pocaterra con la moglie rita e roberto di russo invitata alla presentazione libro di franca fendi jean paul troili giulio maira laura lattuada simona sparaco enrico vanzina e franca fendi con i suoi nipoti jinny steffan maddalena letta marisa stirpe erminia manfredi franca fendi accompagnata dai nipoti gianni francesco e ascanio (3) luca fendi e simona marilu e gaetano rebecchini marisela federici dino trappetti michele dall ongaro con la moglie anna massimo gramellini marisela federici paola tinarelli giovanna fendi alda fendi alessia fendi federica tittarelli cerasi marisela federici rita e giovanni pocaterra roberto capucci (1) marisela federici tommaso ziffer pino tedesco e anna fendi paola tittarelli paola bruni gianfranco comanducci con la figlia flaminia e la moglie annamaria sergio valente alda fendi spumante dedicato a franca fendi roberto capucci (2) simona fendi enrico vanzina tommaso addario con la moglie anna spumante rose per gli invitati stefania prestigiacomo annalisa bruchi le sorelle fendi paola e alda