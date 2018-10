CAFONALINO - GRAN PARTY VIPPAIOLO A FIRENZE PER I 200 ANNI DEL SIGARO TOSCANO - “DAMINA” BOSCHI SI ACCOMODA ACCANTO ALLA ZAZZERA DI MONTEZEMOLO, CHE GUIDA IL GRUPPO INSIEME A GAETANO MACCAFERRI - TRA I PIATTI DI DAVIDE OLDANI E IL MONOLOGO DI LELLA COSTA, SFILA TUTTA LA GENTE CHE CONTA (LE RUGHE) - DAI LETTA A AZZURRA CALTAGIRONE, DA SALVO NASTASI A FULVIO CONTI, GLI ABETE, RONDOLINO E MINOLI, ECCO CHI C’ERA

1 - FIRENZE, FESTA VIP PER I DUECENTO ANNI DEL SIGARO TOSCANO

luca cordero di montezemolo gaetano maccaferri

Grande festa negli spazi della Manifattura Tabacchi per celebrare il duecento anni del sigaro Toscano. Una azienda, la Toscano, leader nel suo settore in Italia. Manifatture Sigaro Toscano, guidata da Luca Cordero di Montezemolo e Gaetano Maccaferri, ha celebrato in questa serata vip il prestigioso traguardo. Lanciando anche l'edizione speciale limitata di "Duecento", un sigaro speciale che appunto ricorda il "compleanno". Una serata di gala che ha visto, prima della cena placée con i piatti dello chef Davide Oldani, un monologo di Lella Costa. Tra i presenti anche il direttore de La Nazione, Francesco Carrassi.

lo chef davide oldani (2)

2 - AUMENTA L'EXPORT DEL SIGARO TOSCANO, È 20% PRODUZIONE

(ANSA) - Export ancora in crescita nel primo semestre 2018 per Manifatture Sigaro Toscano: tocca quasi il 20% della produzione totale. Il dato è stato reso noto dalla stessa Mst che parla di "nuovo importante risultato economico" nell'anno in cui festeggia il suo "primo bicentenario". La performance, si spiega, "segnala le potenzialità di sviluppo di un'eccellenza del made in Italy che esporta già in 65 Paesi nel mondo e produce 212 milioni di sigari l'anno".

lella costa

Per Mst, guidata dal presidente Luca di Montezemolo e dai vice presidenti Gaetano Maccaferri, maggiore azionista della società, e Aurelio Regina, e di cui è prossimo lo sbarco in Borsa, la parola d'ordine è "crescere ancora". "Con la sua artigianalità e la sua qualità" l'azienda, spiega Montezemolo, rappresenta "il vero made in Italy nel mondo.

lella costa nel suo monologo

Ha un brand forte e riconoscibile, una crescita continua da diversi anni, l'ultimo fatturato è stato pari a 102,1 milioni e l'Ebitda a 32,8 milioni, un potenziale di sviluppo internazionale straordinario e una lunga affascinante storia alle spalle. Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti, anche nei macchinari, insomma, abbiamo tutte le carte in regola per accelerare la crescita sui mercati esteri, non solo Stati Uniti, Germania e Turchia, ma Serbia, Romania e tutta l'area dell'Est Europa, compresi i duty free internazionali".

Anche Maccaferri sottolinea la particolarità del prodotto, soffermandosi poi sul nuovo capitolo di sviluppo della società dopo il ritorno del marchio in Italia: "Questo significa - spiega - un'importante iniezione di risorse, che segue i considerevoli investimenti fatti, e obiettivi di crescita ancora più ambiziosi".

invitati a cena (3)

Per festeggiare i suoi primi 200 anni intanto Manifatture Sigaro Toscano è tornata "dove tutto ebbe inizio: la vecchia Manifatture Tabacchi di Firenze" alle Cascine, che ieri sera ha ospitato una serata di gala. Per celebrare lo speciale compleanno lanciato anche un nuovo sigaro a edizione limitata, il Toscano Duecento, lungo 200 mm e fatto a mano dalle sigaraie di Lucca.

invitati a cena (1) invitati (2) invitata al bicentenario del sigaro toscano ignazio abrignani con la moglie monica guglielmo picchi (1) invitati a cena (4) invitati al bicentenario del sigaro toscano innocenzo cipolletta con la moglie anna boccaccio guglielmo picchi (2) giovanni legnini grappa nonino per gli ospiti giuseppe recchi bernabo bocca giulia siracusano anton giulio coppa bennati benedetta bergantino gaia de scalzi giovanni legnini silvia grassi la sigaraia giovanna melandri marco morielli invitati lella costa giorgio forni laura pietromarchi flavia giammaria cristina nonino sabrina florio giovanni legnini saluta carla e aurelio regina giovanni legnini (2) laura e bartolomeo pietromarchi gianni letta barbara maccaferri maddalena letta rossana e giampaolo letta gianluca galletti gianluca galletti salvatore nastasi pierferdinando casini gianluca galletti salvatore nastasi giancarlo abete e moglie giancarlo leone (2) giampaolo letta e la moglie rossana giancarlo leone gaia franceschi barbara castorina gaetano maccaferri gaetano maccaferri pierferdinando casini fulvio conti francesco angelini veronica pamio federica barbaro azzurra caltagirone (2) francesco e mario benedetto con gianfranco ferroni fabrizio rondolino (2) emilio petrone azzurra caltagirone salvatore nastasi federica barbaro azzurra caltagirone (1) fabrizio rondolino diamara parodi delfino emilio petrone azzurra caltagirone donatella e lamberto dini lo chef davide oldani (1) dario nardella sindaco di firenze con la moglie chiara davide croff gaetano maccaferri luca cordero di montezemolo bernabo bocca maria elena boschi giovanni legnini duilio giammaria con la moglie flavia luca cordero di montezemolo e gaetano maccaferri luca cordero di montezemolo luca cordero di montezemolo guglielmo picchi aurelio regina luca cordero di montezemolo con raffaella e luigi chiariello daniela porro lucia violante fabrizio rondolino col toscano duecento cristina nonino cristina nonino versa la sua grappa maddalena letta maria elena boschi gianni letta daniela conti lorenza caputi benedetta geronzi ester crimi luigi chiariello con la moglie raffaella lucia e carlo odescalchi cristina nonino luca cordero di montezemolo aldo colella claudio andrea gemme cristina nonino e davide oldani cristina nonino (2) claudio andrea gemme con la moglie andrea (2) claudio andrea gemma (2) chiara e dario nardella claudio andrea gemme con la moglie andrea (1) caroline and the swing fellows cesara buonamici joshua kalman cesara buonamici caroline and the swing fellows (3) caroline and the swing fellows (2) brunetto tini sabrina florio caroline and the swing fellows (1) maria elena boschi (2) benedetta geronzi bernabo bocca maria elena boschi (1) bartolomeo pietromarchi francesco arena maria elena boschi gian luca galletti benedetta bergantino piero tatafiore maria elena boschi giovanni legnini (2) beatrice maccaferri marina forni giorgio forni angelo maccaferri francesco arena aldo colella maria elena boschi e matilde bernabei maria elena boschi con antonio patuelli e moglie barbara maccaferri aldo colella barbara e claudio brachino (1) barbara e claudio brachino (2) aurelio regina con la moglie carla antonio patuelli fabio gallia antonio patuelli con moglie barbara maccaferri rocco crimi e la moglie ester aldo colella beatrice maccaferri aldo colella cristina nonino davide oldani aldo colella gaetano maccaferri alessandra cerasi cristina nonino paolo barillari barbara toxiri veronica pamio barbara maccaferri maria elena boschi giovanni legnini maria elena boschi matilde bernabei paola severino col marito paolo di benedetto maria elena boschi vincenzo gesmundo ospiti col sigaro duecento (2) matilde bernabei giovanni minoli ospiti col sigaro duecento (1) mario valducci luca cerasi con la moglie federica maria elena boschi gianni letta massimo bergami maria elena boschi paolo di benedetto pierferdinando casini tommaso sacchi piero tatafiore barbara castorina (1) pierferdinando casini giovanni legnini pierferdinando casini bernabo bocca rossella d alessandro gaia de scalzi barbara romano piero gnudi con maddalena elsa e nicola piergiorgio romiti con la moglie antonella paolo barillari con la moglie alessandra cerasi sabrina florio gaetano maccaferri piero tatafiore barbara castorina (2) roberto napoletano con la moglie giusy franzese salvatore nastasi pierferdinando casini salvatore nastasi sebastiano barisoni silvia grassi rocco crimi saverio ferragina barbara maccaferri sigari e grappa per gli ospiti stefano iraci salvatore nastasi francesca chiocchetti saverio ferragina matteo bini parigi alex vittorio lana saverio ferragina aldo colella ugo brachetti peretti bernabo bocca salvatore nastasi (2) ugo brachetti peretti bernabo bocca salvatore nastasi (1) veronica pamio francesca chioccetti vincenzo boccia fabio gallia gaetano maccaferri vincenzo boccia luca cordero di montezemolo veronica pamio francesco angelini valerio massimo tedeschi con la moglie cristine ugo brachetti peretti virman cusenza vincenzo gesmundo vincenzo boccia ugo brachetti peretti bernabo bocca maria elena boschi terry nesti cristina nonino terry nesti e la sigaraia invitati a cena (2)