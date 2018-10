CAFONALINO MENEGHINO - AL CENACOLO DI ARTOM APPARE ANCHE IL MINISTRO BONISOLI...IN VIDEOCONFERENZA - C'ERANO BARBARA D'URSO E FRANCESCO MICHELI, CLAUDIO CECCHETTO ED EDOARDO MONTEFUSCO DI RDS CHE HANNO RACCONTATO GLI ANNI RUGGENTI DELLE RADIO LIBERE, BEATRICE TRUSSARDI E PAOLA LUCISANO CON ANEDDOTI SU ALBERTO SORDI, IL DIRETTORE DI CHRISTIE'S E UMBERTA GNUTTI BERETTA

videoconferenza con il ministro alberto bonisoli

Ivan Rota per Dagospia

Colpo di scena alla ripresa a Milano del Cenacolo di Arturo Artom, dove ogni mese una decina di leader di differenti settori raccontano la propria vita condividendo il mix che li ha portati al successo e si confrontano scambiandosi idee e visioni sul futuro. Collegato a sorpresa in videoconferenza dal suo ufficio di Roma, il Ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha dialogato con gli ospiti convenuti in casa di Maria Cristina Giacomelli in modalità...perfettamente digitale, tanto che il grande architetto Mario Bellini chiacchierando con Mario Lavezzi e Barbara D'Urso ha definito l'incontro come il primo...Digitacolo.

Si è partiti dalla radio con due eminenze come Edoardo Montefusco, patron di Rds, e Claudio Cecchetto che hanno ricordato i tempi eroici delle radio libere. Beatrice Trussardi, presidente della Fondazione Trussardi, ha poi raccontato come suo padre Nicola ideò la Fondazione Trussardi ed il passaggio da luogo fisico in piazza della Scala a produttore di progetti culturali che danno luce di volta in volta a luoghi diversi.

videoconferenza

Paola Lucisano, reduce dai festeggiamenti per i 90 anni del padre Fulvio, ha ricordato aneddoti sulla leggendaria avarizia di Alberto Sordi e spiegato come ora un gruppo multimediale quotato in borsa affronta le sfide dell'innovazione. E a tal proposito Marco Corsaro, guru del digitale e presidente della 77Agency, ha spiegato la rivoluzione che l'intelligenza artificiale sto portando nel mondo dei servizi.

francesco micheli, claudio cecchetto,barbara d'urso, arturo e alessandra artom, fiorenza locatelli

Umberta Gnutti Beretta ha spiegato il nuovo progetto in collaborazione con la Camera della Moda per lanciare giovani talenti, Rossana Orlandi del premio che lancerà per premiare i designer che useranno esclusivamente plastica rigenerata, come quella utilizzata dai mitici artisti della Cracking Art presenti col fondatore Kicco e l'imprenditore Paolo Bettinardi.

Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie's Italia, ha analizzato il mercato dell'arte contemporanea e le sue diverse dinamiche rispetto all'arte antica e Gianluca Seguso, titolare di una delle più antiche fornaci di Murano, ha spiegato proprio cosa vuol dire ereditare quasi 700 anni di storia e continuare a proiettare una vetreria d'arte nel futuro.

francesco micheli, arturo artom

Gran finale con Francesco Micheli, consigliere della Scala e presidente dell'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, che ha illustrato questa eccellenza mondiale nella preparazioni dei virtuosi tra i quali Gile Bae, geniale pianista che ha regalato ai presenti un concerto di mezzanotte.

