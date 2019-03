ELKANN ABBAIA MA NON MORDE SULLE FUSIONI - IL PRESIDENTE DI FCA HA AVUTO CONTATTI CON PEUGEOT MA HA RESPINTO LE AVANCES. PER IL ''FINANCIAL TIMES'' CI SONO ANCHE LE SUD COREANE E CINESI PER EVENTUALI OPERAZIONI, CHE DILUIREBBERO GLI AGNELLI - PSA HA APPENA MANGIATO OPEL, E QUINDI HA OFFERTO SOLO AZIONI A ELKANN. CHE INVECE VUOLE CASH, O UNA FUSIONE IN CUI FCA SIA DOMINANTE