CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA

Luciano Di Bacco per Dagospia

Federica Rinaudo per Il Messaggero - Roma

sfilata abiti pierre cardin (6)

L'immortale Dorian Gray esce dalle pagine del romanzo di Oscar Wilde e si trasforma nel protagonista di uno spettacolo musicale. Dopo il successo registrato al Teatro La Fenice di Venezia nel 2016, e i consensi raccolti a Parigi, Barcellona, Astana (Kazakistan), Atene, arriva al teatro Sistina Dorian Gray.

giovanna rei

La bellezza non ha pietà, di Daniele Martini, in una produzione firmata da Pierre Cardin (autore anche dei costumi) che in occasione del 70° anno della sua carriera, assieme al nipote Rodrigo Basilicati, ha fortemente voluto dare vita a questa opera moderna con lo scopo di esaltare il talento di un gruppo di giovani promesse e sottolineare il tema, oggi più che mai attuale, della bellezza e della sua voglia di eternità rispetto allo scorrere del tempo. È proprio Basilicati che nel foyer accoglie i numerosi ospiti in compagnia di alcune giovanissime modelle in versione futurista, ammirate da Alessandro Cecchi Paone, Gió Di Tonno, Elena Russo.

sfilata abiti pierre cardin (2)

Il narcisismo raccontato dallo scrittore irlandese ha appassionato, ed appassiona, lettori di ogni età e nella sua prima data italiana seduce il pubblico attraverso la messa in scena di un viaggio solitario tra monologhi, videoproiezioni 3D, arie musicali dall'orchestrale al rock.

Giochi di luce e una grande intensità che conquista il bel Fabio Fulco, avvicinato nel foyer da un gruppo di ammiratrici, Enrica Bonaccorti, Alessandro Tersigni, decisamente fashion con giacca scozzese, mano nella mano con la fidanzata, Renato Balestra, Milena Miconi e Myriam Fecchi, in look nero con velate trasparenze, Simona Borioni, Giovanna Rei, elegantissima in abito lungo di velluto, Michele Guardí con la moglie Rita, la super coppia Alice Sabatini con il fidanzato l'atleta Gabriele Benetti, Beppe Convertini, già affascinati dalla sfilata di moda che ha illuminato il palco con i colori e l'inconfondibile stile all'avanguardia del couturier, legatissimo alle sue origini italiane e alla Capitale dove ha vissuto per un bel po'.

alessandro cecchi paone (2)

titti petrucci

Una standing ovation per l'arte sartoriale dello stilista che ha dedicato tutta la sua esistenza alla moda e allo spettacolo. Gli applausi fragorosi sono tutti in suo onore ma premiamo anche la bravura dei protagonisti, Federico Marignetti, che veste i panni di Dorian Gray e Marco Vesprini, il ballerino che incarna l'anima di Dorian rappresentando l'eterna dialettica interiore dell'essere umano.

giovanna rei nel suo splendore

