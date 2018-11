CAFONALINO – L’ARTE ITALIANA DEL FUTURO AL 'MAXXI BULGARI PRIZE': GIUSEPPE TORNATORE PREMIA IL VINCITORE, DIEGO MARCON – LA SUA OPERA, LUDWIG, ENTRERA’ A FAR PARTE DELLA COLLEZIONE MAXXI – DA GIOVANNA MELANDRI, CHE FACEVA GLI ONORI DI CASA, AL 'KEN UMANO': ECCO CHI C’ERA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

jean christophe babin nicola bulgari diego marcon giuseppe marcon giovanna melandri

Nicoletta Spolini per www.vogue.it

Mentre all’Auditorium Parco della Musica è ancora in scena la Festa del Cinema di Roma 2018, a pochi chilometri di distanza, è un noto regista, Giuseppe Tornatore, ad annunciare – il 26 ottobre – i vincitori del Maxxi Bulgari Prize, il progetto del museo per la promozione dei giovani artisti. Il premio, quest’anno grazie alla partnership con Bulgari, si rinnova, allarga i propri orizzonti per valorizzare non più solo artisti di nazionalità italiana, ma anche stranieri che abbiano prodotto un progetto in Italia.

jean christophe babin diego marcon giuseppe tornatore giovanna melandri

A vincere quest’anno, comunque, è l’italianissimo Diego Marcon, 33 anni, con la sua opera Ludwig, che ora entrerà ora a far parte della Collezione Maxxi. È certamente un’opera che emoziona, che lascia un segno. Si tratta di una breve animazione in Computer Grafica, in loop perfetto e continuo di 1 minuto, che ritrae un bambino nella stiva di una nave in tempesta. Il bimbo cerca di accendere un cerino e intona una breve composizione triste per piano e voce, che si interrompe perchè il cerino si spegne proprio quando, forse, una parola lascia intravedere una speranza. Eppure tutto ricomincia.

rodrigo alves (7)

I tre finalisti del premio – oltre a Diego Marcon, Talia Chetrit (36 anni di Washington D.C.), e Invernomuto (Simone Bertuzzi, 35, e Simone Trabucchi, 36, entrambi di Piacenza) sono stati scelti per la loro “consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo e la capacità di espandere i confini del linguaggio artistico” e hanno esposto per tutta l’estate le loro opere nella Galleria 4 del museo.

La mostra, molto coerente, è una sorta di percorso fluido, una vera e propria immersione nel loro universo artistico con progetti inediti o di recente produzione che restituiscono le tante suggestioni del loro lavoro.

jean christophe babin diego marcon giovanna melandri e yuko hasegawa

«È stato un piacere quest’estate vedere tanti giovani sostare, seduti per terra, davanti alle opere e alle installazioni dei loro coetanei», ha detto durante la premiazione Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi. «E mi piacerebbe davvero poter dire che hanno vinto tutti e tre i finalisti. Non dev’essere stato facile scegliere. Vorremmo poterli accogliere tutti nella nostra collezione».

marco giusti alessandra mammi

Del resto questo premio ha rappresentato per anni l’occasione per creare il nucleo fondante della collezione del museo e il trampolino di lancio per tanti giovani talenti del calibro di Yuri Ancarani, Giorgio Andreotta Calò, Vanessa Beecroft, Lara Favaretto, Nico Vascellari, Francesco Vezzoli e molti altri.

A prendersi l’onere di decidere, prima i finalisti poi il vincitori, quest’anno era una giuria internazionale davvero d’eccezione, con David Elliott curatore indipendente, Yuko Hasegawa, direttore artistico del Mot di Tokyo, Hans Ulrich Obrist, direttore artistico della Serpentine Galleries di Londra, Hou Hanru, direttore artistico del Maxxi e Bartolomeo Pietromarchi, direttore del Maxxi Arte.

