CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - Roma”

Sigourney Weaver a Villa Taverna, ospite dell' ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Lewis M. Eisenberg e della moglie Judith. Ieri il ricevimento in suo onore nella storica residenza diplomatica ai Parioli, prima di affrontare il red carpet di oggi al Parco della Musica. Dopo Blanchett, Huppert e Scorsese, anche l' attrice newyorkese è attesa all'«Incontro ravvicinato» con il pubblico in sala Petrassi. Atmosfera rilassata e buffet italianissimo (sartù di riso e parmigiana di melanzane) per gli ospiti in attesa dell' eroina di pellicole cult come «Alien» e «Avatar».

Il direttore artistico del Film Fest Antonio Monda attende in giardino scambiando opinioni con le produttrici Ginevra Elkann e Matilde Bernabei, e con l' elegante Jas Gawronski. Riserva l' aggettivo meravigliosa alla Weaver avvolta in una tuta nera di raso e foulard bianco che le illumina il viso. Stringe una mini-borsa «kelly» portata come un gioiello. Matteo Salvini arriva in tempo per un baciamano di accoglienza alla diva, e anche alla contessa e signora del cinema Marina Cicogna.

«Sono onorato di portare il saluto del Governo, e poi se Lewis organizza qualcosa non posso mancare», commenta dal podio dell' evento il vicepremier. Il clima è rilassato e amichevole. Nel salone affacciato sul giardino perfetto, conversano il vice ambasciatore americano Kelly Degnan, Laura Morante, Marta Dassù, Aurelio Regina, Valter e Paola Mainetti.

