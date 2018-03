CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO

SCENE E COSTUMI, L'ARTE NEL CINEMA

Foto Laura Antonelli e Gianni Bruccoleri

valentina cervi sabrina impacciatore claudia gerini

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

Notti di stelle. Il Palazzo delle Esposizioni al centro del glamour: a poche ore dalla consegna dei Premi Oscar, la Capitale risponde con un red carpet non certo da meno di quello americano. Perché i quaranta anni dell' associazione italiana scenografi, costumisti e arredatori valgono bene una ribalta di riflettori. E come fossimo su un set si accendono i flash sul lavoro di chi è dietro le quinte dei successi cinematografici, e per questo determinante. E ovviamente non possono mancare all' appuntamento miti del settore del calibro di Dante Ferretti con Francesca Lo Schiavo, in elegante bianco e nero, Gabriella Pescucci e Gaetano Castelli, circondati dai 300 colleghi iscritti all' associazione.

sabrina impacciatore

Ma il grande ospite è John Turturro, che scherza con i fotografi sulla firma del suo abito. Sfilano Paolo Sorrentino con la sua Daniela, l' eterea Margherita Buy, Isabella Ragonese, Andrea Occhipinti che saluta Kasia Smutniak, Ferzan Ozpetek e Neri Parenti. Ingresso trionfale per Sabrina Impacciatore in noir, Elisabetta Pellini in tubino nero, Donatella Finocchiaro. Ecco Mita Medici, Enrico Lo Verso e Giuliano Moltaldo che sorride a Maria Pia Ruspoli e Lidia Vitale. Arrivano, fotografatissime, Imma Battaglia con Eva Grimaldi. Nutrito il parterre delle istituzioni con il vice sindaco di Roma Luca Bergamo, Innocenzo Cipolletta, il presidente Anica Francesco Rutelli con Barbara Palombelli.

nicoletta ercole 008

Ribalta ma anche momento culturale: dopo lo struscio eccellente gli ospiti attraversano il percorso espositivo del museo guidati da Daniela Lancioni, curatrice della mostra in corso: Cesare Tacchi, una retrospettiva. E finalmente si aprono i festeggiamenti con il saluto del presidente dell' associazione, Carlo Poggioli, autore dei costumi di molti film di successo internazionale, tra cui The Young Pope.

Laura Delli Colli conduce la serata al fianco della madrina dell' happening, Claudia Gerini, in lungo rosso, arrivata a braccio del suo Andrea. Valentina Cervi, in lungo nero con serpente applicato in paillettes, la abbraccia affettuosamente. Poi Piera Detassis, presidente Premio David di Donatello, dedica un momento speciale ai candidati al David presenti in sala. Ed è la Delli Colli a consegnare alla costumista premio Oscar Milena Canonero i due Nastri d' Argento che non ha potuto ritirare negli ultimi anni. Applausi nel corso del buffet a base di finger food servito a braccio. Il menu? Sformatino di riso saltato con pere e pecorino di fossa, tortino di polenta taragna con porcini, ballottine di bollito al pesto verde.

montaldo pescarolo palombelli rutelli 002 john turturro francesco rutelli ferretti lo schiavo 006 kasia smutniak ferzan ozpetek patrizia baiocchi e dago