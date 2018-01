CAFONALISSIMO - IL DAGOVIDEO ESCLUSIVO DEL PARTY PER I 28 ANNI DEL MUCCASSASSINA - FESTA ZOZZONA CON IL CONCERTO DI SEM & STENN, DRAG QUEEN, IL CIRCO DI L’AVANA - TRANS, GAY, GNOCCHETTE E TRAVELLE: UN GRAN MISCHIONE LGBT CHE SI E’ SCATENATO FINO ALL’ALBA - VIDEO E FOTOGALLERY

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Video di Nicholas Berardo per Dagospia

FESTA PER I 28 ANNI DEL MUCCASSASSINA

Comunicato stampa

Venerdì 26 gennaio Muccassassina ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno con “Stracult”, una festa ideata dal direttore artistico Diego Longobardi dedicata alla musica, un tributo alle tre decadi che Muccassassina ha cavalcato nei generi del Pop, della House e del R&B, dalla sua nascita nel 1990 a oggi. Per l’occasione, oltre al cast al completo, sono saliti sul palco Sem&Stènn, il duo dark electro che ha incantato il pubblico di XFactor 11 e gli artisti di CirCuba, lo show più acclamato di Roma.

Sono pochi i club che possono vantare 28 stagioni di successi, una storia che attraversa e scrive mode e costumi. Non solo intrattenimento: Muccassassina è un luogo di sperimentazione, dove la musica si fa arte e dove il corpo si fa performance. Uno spazio nato come punto di incontro della comunità gay romana e diventato nel tempo un riferimento per la night life internazionale.

“Davvero tutti vogliono venire a Mucca – commenta Diego Longobardi - non a caso molti artisti dello show business italiano e internazionale scelgono Muccassassina, non solo per il prestigio del suo palcoscenico ma anche per la formula di divertimento unica e coinvolgente. La sua forza sta nell’attenzione che mettiamo in ogni dettaglio dello show: costumi, luci, scenografie, video; tutto per dare allo spettatore un’esperienza memorabile e a 360 gradi”.

Un traguardo prestigioso che riempie di orgoglio anche il Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”, la storica associazione romana che ha inventato Muccassassina: “Siamo orgogliosi dei 28 anni di Muccassassina; - commenta Sebastiano Secci, Presidente del Circolo - per i suoi successi e per la sua peculiare valenza culturale sociale: è anche grazie al sostegno di questa festa che il Circolo, che quest’anno celebra 35 anni di attività, può finanziare progetti, promuovere la salute e fornire servizi preziosi alla nostra comunità in piena indipendenza politica e culturale”.

Lo spettacolo è partito a mezzanotte in Main Floor con l’esclusivo showcase di Sem&Stènn, che hanno omaggiato la musica di Muccassassina con i loro successi e cover, hanno presentato il loro nuovo brano “The Fair” un tributo al mondo del clubbing interamente prodotto dal duo e inciso su una base electropop solo con strumenti digitali.

All’1:00 in Pop Floor le Drag Queens si sono esibite in uno show dedicato agli ultimi tre decenni della musica pop. Poi la Main Floor si è animata di colori e musiche cubane grazie agli artisti più talentuosi della Scuola Nazionale di Circo de L’Avana, a Roma in queste settimane con lo spettacolo CirCuba, acclamato da pubblico e critica e dalle 2.30 è stata la festeggiata, la Muccassassina Kriss Malavaka, a traghettare il pubblico con il cast di Mucca in una notte ricca di festeggiamenti.

