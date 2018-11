CAFONALISSIMO GRAND HOTEL - FESTONE MEMORABILE PER IL ''REFRESH'' DEL ST. REGIS A ROMA: CENTINAIA DI INVITATI CON ADDOSSO MASCHERE, PAPPAGALLI, EDERE RAMPICANTI, DIPINTI DA TESTA A PIEDI. IL DRESS CODE ERA ''CRAVATTA NERA CON UN TOCCO DI SURREALE''. E GLI OSPITI NON SE LO SONO FATTO DIRE DUE VOLTE - PELLEGRINAGGIO ALL'ASCENSORE DATATO 1894, DISEGNATO DAL MITICO CESAR RITZ, NUME TUTELARE DEGLI HOTEL DI EXTRALUSSO

Sogno di una notte di mezzo autunno. Il Grand Hotel si risveglia dopo un «refresh» costato milioni di euro (40) con un ricevimento surreale. L' aggettivo descrive bene l' happening che ha portato al piano terra di un monumento dell' hôtellerie romana centinaia di invitati, eleganti, stravaganti, un ensemble che non si vedeva nella Capitale da (troppo) tempo.

Profumo di tartufo, caviale à gogo, champagne in coppe di cristallo e cocktail miscelati senza sosta dietro al bancone dello storico bar, donne-lampadario e installazioni d' artista (Loris Cecchini), clima fiabesco e pista da ballo infiammata da «Volare» e «Despacito», una sicurezza. Qualche nome: Carlo Borromeo, Ginevra Odescalchi, Alice Etro (primogenita di Kean Etro), Ferdinando Guglielmotti, Cesare Cunaccia, Tommaso Ziffer, Anna Coliva e Luigi Ficacci, Matteo Corvino, il gallerista di «Continua» Lorenzo Fiaschi, Adriana Sartogo con un copricapo-cresta di dinosauro.

Camilla Alibrandi, in rosso dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe (compreso il viso), trascende il reale. E i cultori del luogo come Saverio Ferragina vanno in pellegrinaggio davanti all' ascensore datato 1894, disegnato da Cesar Ritz: ne ha viste di celebrità salire e scendere, in anni di onorato servizio.

