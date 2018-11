ECCO A VOI…SUPERPIPPO! – DAL PRESIDENTE RAI MARCELLO FOA A CIRINO POMICINO, DAI REGISTI MICHELE GUARDI’ E PIER FRANCESCO PINGITORE A GIOVANNA RALLI, TRIPUDIO DI SELFIE E APPLAUSI PER BAUDO ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO NEL SALONE BERNINI DI VIA DI RIPETTA – QUANDO TORTORA DISSE A MIKE: MA TU COME SEI REGISTRATO ALL’ANAGRAFE?”. E L’ALTRO: “MICHELANGELO”. AL CHE TORTORA BEFFARDO: “ALLORA ANCHE TU AVRAI FATTO LE TUE CAPPELLE”

Pippo Baudo, un monumento nazionale, una pietra miliare della tv. E uno di famiglia: ascolti il timbro della sua voce, e riaffiora la tua vita da spettatore davanti al piccolo schermo. «Sanremo», «Fantastico», «Domenica In»

Ieri in via di Ripetta, nel salone Bernini che fu una chiesa, lo accoglie un applauso degno di uno studio televisivo: è l' incipit della celebrazione, a tratti solenne, della sua vita professionale e personale, consegnata alle pagine del libro firmato dal conduttore con Paolo Conti (sei mesi di conversazioni) «Ecco a voi Pippo Baudo. Una storia italiana» (edito da Solferino). «

Lavorare insieme ad un protagonista del '900 ha fatto scorrere davanti a me la storia del costume, dello spettacolo, e della politica del Paese» commenta Conti conversando anche con Massimo Franco. Sharon Stone, Andreotti, Gorbaciov, Sean Connery, si fa prima a dire chi non ha incontrato durante la sua carriera: l' ingresso di Baudo è rallentato da selfie, abbracci, foto con il maestro Codognotto (lo scultore ha forgiato nel legno il volume) e un incontro con il neo presidente Rai Marcello Foa. In sala lo attendono Franco e Sandra Carraro, Simona Agnes, Giancarlo Magalli, Gaetano Castelli e Michele Guardì, Giorgio Assumma, Paolo Cirino Pomicino, Pier Francesco Pingitore, Maddalena Letta, Angelo Teodoli, Claudio Cappon, Umberto Broccoli, Giovanna Ralli, e tanti tanti amici.

GLI ANEDDOTI SU ENZO TORTORA

Da ECCO A VOI – Una storia italiana

(…) Il rapporto tra Mike e Tortora era molto divertente, con il primo che si lasciava sfottere dal collega più colto. Una volta, in diretta, Tortora chiese a Bongiorno: “Mike, ma tu come sei registrato all’anagrafe?”. E l’altro, tranquillamente: “Michelangelo”. Al che Tortora beffardo: “Allora anche tu avrai fatto le tue cappelle…”. Ci fu un grande applauso, tante risate. Ma la faccia di Bongiorno svelò che non aveva capito il paragone con Michelangelo Buonarroti…

Ho incontrato per la prima volta Enzo Tortora a Palermo nel corso di uno spettacolo realizzato al Palace Hotel di Mondello, nel 1959. (…) Alla fine mi avvicinai a lui dicendo che ero un laureando in Legge e sognavo di diventare un presentatore televisivo. Enzo mi ascoltò benevolmente e poi concluse: “Caro Baudo, pensi a laurearsi in Giurisprudenza e con la laurea in mano venga a trovarmi a Roma. Difenderò con piacere la sua causa artistico televisiva”. Quell’incontro non ci fu ma lo rividi in occasione della famosa puntata dei 4 presentatori ospiti di Mina a Sabato Sera nel 1967…Qualche anno dopo, nel 1983, una stimolante occasione ci vide insieme sullo stesso palco. Il giornalista Carlo Gregoretti ideò un programma intitolato ‘Italia Parla’ su Rete 4, nel quale grandi leader di partito venivano intervistati da un pubblico selezionato, al teatro Eliseo di Roma. A condurre la trasmissione fummo chiamati io ed Enzo (…) Il vero colpo di scena si ebbe la notte del 17 giugno 1983 (…)

Quando ci frequentavamo, Enzo Tortora mi regalò un suo libro del ’67 intitolato ‘Le forche caudine’ con una dedica fraterna. “nella speranza che non debba mai passarle”. Invece fu lui a subire quella insopportabile umiliazione.

