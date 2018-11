GENTILONI, CHE CAFONAL – DA ZINGARETTI A MINNITI, DA LATORRE CON L’IMPERMEABILE DELL’ISPETTORE DERRICK AL GRANDE RITORNO DI BADALONI, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’EX PREMIER DIVENTA UN ANTICIPO DELL’ASSEMBLEA PD - DA VELTRONI "NO" A UN'IPOTESI DI ALLEANZA DEI DEM CON IL M5S: "SE POI IL MOVIMENTO DOVESSE SPACCARSI NE RIPARLEREMO” – GENTILONI: "CON LA UE SI NEGOZIA…"

“Certamente c’è da preoccuparsi per una manovra che danneggia chi produce; poi preoccupa il muro contro muro con l’Ue. Con l’Ue si negozia”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a margine della presentazione del suo primo libro “La sfida impopulista” a Roma. “I numeri della manovra sono inverosimili e questa scarsa affidabilità è molto più grave di un 2,4%. La logica del me ne frego e del tanti nemici tanto onore spinge l’Italia ai margini dell’Europa”, ha aggiunto.

“Come potrebbe il Pd, per come lo abbiamo immaginato, volere un’alleanza con i 5 Stella impegnati nel governo più di destra degli ultimi anni? La risposta è no”. Lo ha detto il fondatore del partito democratico, Walter Veltroni, alla presentazione del libro di Paolo Gentiloni. “Il problema del Pd continua ad essere il personalismo; io penso che si debba immaginare il partito come una forza più ampia, come movimento democratico che tenga assieme la forza e le idee di sinistra”, ha aggiunto.

