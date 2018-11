UNA ‘SIRENETTA’ GIALLOROSSA IN TRIBUNA – A GODERSI LO SHOW DI EL SHAARAWY CONTRO LA SAMP, OLTRE A FLORIS, RICKY MEMPHIS, MASTELLA E LA MOGLIE, L’EX CESTISTA CARLTON MYERS, C’ERA ANCHE ALESSIA ZECCHINI, LA CAMPIONESSA ROMANA REGINA DELL’APNEA –EL SHAARAWY: “MI DISPIACE NON ESSERE CONVOCATO IN NAZIONALE”- VIDEO DEL GOL CAPOLAVORO DEL “FARAONE”

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Massimo Cecchini per la Gazzetta dello Sport

alessia zecchini foto mezzelani gmt118

Guardate bene i loro sorrisi: c' è un' ombra di malinconia che pare appannarli. Stephan El Shaarawy e Patrik Schick vanno in vetrina nel pomeriggio della Roma, ma entrambi con la sensazione di essere arrivati con un pizzico di ritardo. Il primo perché - con la doppietta realizzata e il titolo di capocannoniere giallorosso (5 reti per lui) - forse avrebbe strappato quella convocazione in Nazionale che tanto gli manca. Il secondo, invece, perché avrebbe voluto scrollarsi di dosso ben prima quella sensazione d' incompiutezza che solo i gol segnati sanno cancellare.

baldissoni foto mezzelani gmt096

IL FARAONE «Col c.t. Mancini non ci siamo mai sentiti - dice infatti il Faraone - ma sono convinto che con i gol e le prestazioni la Nazionale arriverà: devo far parlare il campo. Ovviamente sono dispiaciuto di non esser stato chiamato, io che ne ho sempre fatto parte. È una maglia a cui tengo tantissimo.

Comunque ad un attaccante per essere chiamato servono i gol: stavolta li ho fatti, perciò sono contento della mia partita». E a chi gli sottolinea la rete gioiello con un grande tiro a giro all' incrocio dei pali, El Shaarawy sottolinea con umiltà: «Bello, ma devo imparare a tirare meglio anche di collo pieno». Insomma, l' atteggiamento che piace a Di Francesco. Probabilmente quello che serve per la rimonta. «L' allenatore non ci ha fatto ascoltare la musica della Champions, ma ci ha detto di ricordarcela. La posizione tra le prime quattro sicuramente ci spetta».

giovanni malagò foto mezzelani gmt008

IMPLACABILE EX Per andare sul sicuro, c' è bisogno che Schick sia all' altezza delle speranze. Forse il gol segnato contro la Samp, sua ex squadra - il primo stagionale (non segnava da aprile al Chievo) - potrebbe sbloccarlo. «Questa rete mi ha aiutato mentalmente - spiega -. Si vede che devo ancora lavorare e mi manca condizione perché non ho ancora tanti minuti nelle gambe. Continuando così, comunque, sono sicuro che arriverà la mia opportunità».

A proposito di condizione, alla fine lo stesso Di Francesco dice: «Patrik ha qualità importanti, alla fine è uscito solo per crampi». Il centravanti ceco, poi, non fa fatica ad ammettere: «Il gol mi è mancato, sono veramente felice di averlo trovato. Credo che se mi sblocco adesso, posso ritrovare la mia qualità. Mi sono sentito meglio rispetto altre gare, ma posso fare ancora molto di più».

totti foto mezzelani gmt073

LA CENA PER KOLAROV Concetto valido per tutti anche se la Roma, diventata col Napoli la squadra più prolifica in casa, ha anche il primato delle reti segnate col maggior numero di marcatori diversi, 13, visto gli acuti di Juan Jesus e dello stesso Schick. Che però accende un debito: «Visto l' assist che mi ha fatto, forse devo una cena a Kolarov». Ottima idea.

vip foto mezzelani gmt101 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt033 er cicoria tempestilli foto mezzelani gmt070 vip foto mezzelani gmt083 baldissoni foto mezzelani gmt099 baldissoni foto mezzelani gmt097 edoardo ottaviani foto mezzelani gmt071 totti mezzelani gmt084 baldissoni con il viperetta foto mezzelani gmt027 vip foto mezzelani gmt078 baldissoni con il viperetta foto mezzelani gmt028 baldissoni con il viperetta foto mezzelani gmt029 baldissoni totti foto mezzelani gmt122 cicchitto foto mezzelani gmt116 cicchitto foto mezzelani gmt117 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt032 edoardo ottaviani foto mezzelani gmt072 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt036 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt034 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt035 er viperetta ferrero foto mezzelani gmt037 mastella abete foto mezzelani gmt048 marini foto mezzelani gmt051 mastella foto mezzelani gmt047 fabbricini toti foto mezzelani gmt038 fabbricini brothers foto mezzelani gmt022 fabbricini brothers foto mezzelani gmt023 fabbricini brothers foto mezzelani gmt025 fabbricini brothers foto mezzelani gmt024 fabbricini toti foto mezzelani gmt039 intrecci foto mezzelani gmt017 luigi abete foto mezzelani gmt030 lucio presta foto mezzelani gmt018 lucio presta foto mezzelani gmt019 silvia salis foto mezzelani gmt043 giovanni malagò foto mezzelani gmt006 giovanni malagò foto mezzelani gmt001 giovanni malagò foto mezzelani gmt003 giovanni malagò foto mezzelani gmt005 giovanni malagò foto mezzelani gmt004 luigi abete foto mezzelani gmt031 giovanni malagò foto mezzelani gmt009 giovanni malagò foto mezzelani gmt007 malago de siervo foto mezzelani gmt063 santilli foto mezzelani gmt020 ferdinando mezzelani col viperetta floris foto mezzelani gmt115 fracassi foto mezzelani gmt055 fracassi foto mezzelani gmt056 galgani foto mezzelani gmt026 gasparri de nigro foto mezzelani gmt120 gasparri de nigro foto mezzelani gmt121 giacomo e riccardo viola foto mezzelani gmt057 giacomo e riccardo viola foto mezzelani gmt058 giallorosso foto mezzelani gmt065 giacomo e riccardo viola foto mezzelani gmt059 giacomo e riccardo viola mezzelani gmt086 giacomo e riccardo viola foto mezzelani gmt060 giovanni malago alessia sub zecchini foto mezzelani gmt010 giovanni malago alessia sub zecchini foto mezzelani gmt011 giovanni malago alessia sub zecchini foto mezzelani gmt012 giovanni malago alessia sub zecchini foto mezzelani gmt013 giovanni malagò foto mezzelani gmt103 giovanni malagò foto mezzelani gmt087 giovanni malago alessia sub zecchini foto mezzelani gmt014 giovanni malagò foto mezzelani gmt088 mastella abete foto mezzelani gmt049 mastella abete foto mezzelani gmt050 mastella foto mezzelani gmt021 monchi foto mezzelani gmt090 monchi foto mezzelani gmt091 monchi foto mezzelani gmt092 monchi foto mezzelani gmt093 monchi foto mezzelani gmt094 monchi foto mezzelani gmt061 monchi foto mezzelani gmt062 richy memphis foto mezzelani gmt042 roma samp foto mezzelani gmt104 roma samp foto mezzelani gmt105 roma samp foto mezzelani gmt106 roma samp foto mezzelani gmt107 roma samp foto mezzelani gmt108 roma samp foto mezzelani gmt109 roma samp foto mezzelani gmt110 roma samp foto mezzelani gmt111 roma samp foto mezzelani gmt112 roma samp foto mezzelani gmt113 roma samp foto mezzelani gmt114 roma samp tribuna foto mezzelani gmt119 serra foto mezzelani gmt015 serra mastella foto mezzelani gmt016 silvia salis foto mezzelani gmt044 silvia salis foto mezzelani gmt045 silvia salis foto mezzelani gmt046 totti foto mezzelani gmt075 totti foto mezzelani gmt076 totti mezzelani gmt085 vanzina memphis foto mezzelani gmt064 vanzina myers foto mezzelani gmt069 vip foto mezzelani gmt079 vip foto mezzelani gmt080 vip foto mezzelani gmt081 vip foto mezzelani gmt082 vip foto mezzelani gmt100 vip foto mezzelani gmt102