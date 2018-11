SILENZIO! C'E' CATTELAN – DALLA 'ZIA' MARA A ARISA, DA PAOLA BARALE A FABIO VOLO FINO ALLA MOGLIE DI RAMAZZOTTI, ERICA PELLEGRINELLI, TUTTI ZITTI AL PARTY DI MAURIZIO CATTELAN IN 21 STANZE DEL GRAND HOTEL ET DE MILAN - GLI INVITATI HANNO COMUNICATO ATTRAVERSO UN ELEGANTE TACCUINO: L’UNICO SUONO E’ STATO…

Ieri, giovedì 22 novembre 2018, le ventuno stanze del primo piano del Grand hotel et de Milan hanno ospitato Silence! The Party, l’esclusivo evento “totalmente in silenzio” ideato da Maurizio Cattelan, e sviluppato in collaborazione con Dom Pérignon.

Gli ospiti hanno dovuto seguire un’unica regola, quella del silenzio, comunicando attraverso un elegante taccuino realizzato da Pineider.

Per l’occasione, le ventuno lussuose stanze dell’hotel sono state trasformate in palcoscenici inaspettati con allestimenti irriverenti e surreali per gli ospiti: letti a baldacchino ricoperti di peluches e palloncini, vasche da bagno colme di ortaggi e champagne, salumeria allestita all’interno di cabina armadio, sushi preparato negli storici bagni.

In un’atmosfera in cui l’unico suono è stato il tintinnio dei calici di Champagne, dei taciti performer hanno stupito gli incuriositi invitati in un contesto inedito: un’origamista, un grafologo, una caricaturista, un poeta estemporaneo, una silhouettista, una cartomante e ospite d’eccezione l’astrologo Antonio Capitani.

Tra gli ospiti presenti all’evento volti appartenenti al mondo dell’arte, del design e dello spettacolo: Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari, Paola Manfrin, Melissa P, Massimo Giorgetti, Fabio Volo e Johanna Maggy, Arisa, Teresa Guccini, Stefano Seletti, Geppi Cucciari, Charley Vezza, Camila Raznovich, Roberto Pisoni, Antonella Rodriguez Boccanelli, Anna Dello Russo, Paola Barale, Job Smeets e Rebecca Sharkey, Umberta Gnutti Beretta, Lady Tarin, Fiammetta Cicogna, Marica Pellegrinelli, Ludivine Pont, Alberto Zanetti, Mara Venier, Marsica Fossati, Filippo Cirulli, Filippo Fiora, Jane Balzarini, Teresa Guccini.

