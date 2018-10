COME MAI LA MOGLIE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'ENI HA UNA SOCIETÀ OFFSHORE E SEGRETA CON LA FIGLIA DEL PRESIDENTE-DITTATORE DEL CONGO FRANCESE? LE CARTE SONO STATE SCOPERTE IN FRANCIA IN UNA PERQUISIZIONE, NELL'AMBITO DI UN'INCHIESTA SUL RICICLAGGIO DEI SOLDI PUBBLICI CONGOLESI, REINVESTITI IN FRANCIA SU DECINE DI VILLE, APPARTAMENTI E ALBERGHI DI LUSSO, A VANTAGGIO DI FAMILIARI E COLLABORATORI DEL PRESIDENTE (A VITA)