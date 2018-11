CAFONALINO – IL FOTOGRAFO ESTEVAN ORIOL AL "CONTEMPORARY CLUSTER" DI ROMA PER PRESENTARE IL LIBRO “THIS IS LOS ANGELES”: RITRATTI DI ATLETI FAMOSI, CELEBRITÀ E GANG – SERVIVA L’EX BUTTAFUORI E TOUR MANAGER APPASSIONATO DI HIP HOP PER UNIRE IL PRINCIPE FABRIZIO CARACCIOLO, ADRIANA SARTOGO, ALEX BRAGA, LA TATUATISSIMA KRISTAL E PYREX DELLA DARK POLO GANG

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.exibart.com

gerald bruneau con estevan oriol

"Per ottenere le foto devi correre qualche rischio”. Lo sa bene Estevan Oriol, fotografo che per più di vent’anni ha immortalato le diverse facce di Los Angeles, dalla realtà glamour di Hollywood, con ritratti di atleti famosi, artisti, celebrità e musicisti, alle realtà urbane più difficili, come la controcultura delle gangs.

kristal con il libro di estevan oriol

Oriol ha iniziato come buttafuori per club hip-hop, per poi diventare tour manager per famosi gruppi rap di Los Angeles, come i Cypress Hill e gli House of Pain, ma la passione per la fotografia è nata viaggiando per il mondo: fu così che ha iniziato a documentare la vita sulla strada, affermandosi nella scena emergente dell'hip-hop. Il 13 novembre Oriol è stato a Roma, da Contemporary Cluster, per la presentazione del libro This is Los Angeles, l’antologia definitiva suoi scatti, un’occasione unica per esplorare la città attraverso 200 pagine di fotografie.

