2022, L’ANNO NERO DELLE COPPIE – NON SOLO TOTTI-ILARY, SI SONO MOLLATI ANCHE GISELE BÜNDCHEN E TOM BRADY, SHAKIRA E PIQUE’, EMILY RATAJKOWSKI E SEBASTIAN BEAR-MCCLARD, KIM KARDASHIAN E PETE DAVIDSON – COLPI DI SCENA A GOGO’ TRA SYLVESTER STALLONE E JENNIFER FLAVIN: UN MESE DOPO L'ANNUNCIO DELLA RICHIESTA DI DIVORZIO DA PARTE DELLA FEDELE CONIUGE DELL'ATTORE È ARRIVATO QUELLO DEL DIETROFRONT E DEL PRESSOCHÉ IMMEDIATO TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE – NELL’ULTIMO ANNO SONO NATE ANCHE NUOVE COPPIE: ECCO QUALI

Nel corso di 365 giorni, può succedere una quantità di fatti inenarrabile: figuriamoci nella frenetica esistenza mediatica di una star. Con il 2022 che volge al termine è tempo di bilanci, e ripercorrendo l'anno a ritroso ci si rende conto delle tante, nuove, coppie vip che si sono formate, ma anche di tutti quegli amori, apparentemente invincibili, che sono giunti al capolinea.

Viaggio tra i legami affettivi delle celebrità, tra nuove relazioni e lunghi addii.

I NUOVI AMORI

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Continuano ad essere i Bennifer la coppia più chiacchierata dell'anno, nonostante siano tornati insieme già nel 2021, a vent'anni dalla loro prima storia. Un autentico sogno per i fan, che quest'estate ha raggiunto il punto più alto con le celebrazioni del matrimonio.

Jennifer Lopez, 53 anni, e Ben Affleck, 50, da veri divi, non si sono contentati di una sola cerimonia: ad una prima più privata, a Las Vegas proprio come succede nei film, ne è seguita un'altra, ancora in stile hollywoodiano, in Georgia. La sposa ha indossato in totale tre abiti, di cui l'ultimo, Ralph Lauren, con un velo di sei metri. Le voci di crisi non mancano ma JLo e Ben non se ne sono ancora lasciati scalfire.

Billie Eilish e Jesse Rutherford

Il loro debutto come coppia, agli occhi del mondo, è stato a dir poco fashion: la cantante star della Generazione Z Billie Eilish, 21 anni, ed il collega fidanzato Jesse Rutherford, dieci anni più grande, si sono presentati in matching outfit e sotto un maxi piumone firmato Gucci sul red carpet del LACMA Art + Film Gala di Los Angeles, a novembre. Fino ad allora, i musicisti alternativi erano stati avvistati insieme solo una volta, senza ancora confermare la relazione.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Non sarà un amore appena sbocciato, ma si parla pur sempre di un grande ritorno, di quelli che appassionano i più instancabili romantici. Belen Rodriguez, 38 anni, e Stefano De Martino, 33, genitori di Santiago (nove anni) sono clamorosamente tornati insieme dopo una pausa importante. Dopo il matrimonio nel 2013 ed anni successivi di instancabili tira e molla, nel periodo di separazione più lungo da Stefano la showgirl ha infatti avuto una storia con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Mari, nata solo l'anno scorso.

Irina Shayk e Bradley Cooper

Dalla scorsa estate, si sono fatte insistenti le voci di ritorno di fiamma all'interno di una delle coppie di famosi più amata, formata dalla modella Irina Shayk e dall'attore Bradley Cooper. A gennaio compiranno rispettivamente 37 e 48 anni: chissà che i festeggiamenti non siano un'occasione per affermare agli occhi del mondo la loro rinnovata relazione. Sono mamma e papà di Lea De Seine Shayk Cooper, una bambina di cinque anni che li tiene molto uniti. Non si sono mai sposati, ma Bradley e Irina hanno fatto coppia fissa dal 2015 al 2019.

Dua Lipa e Jack Harlow

Parliamo di gossip freschi di stagione. La conferma della nuova coppia deve ancora arrivare, ma una cosa è certa: il rapper Jack Harlow, 24 anni, ce la sta mettendo tutta per conquistare il cuore della bella Dua Lipa, 27. In primavera, le ha intitolato una canzone del suo album. L'incontro più recente, dove si sono mostrati insieme affiatati e sorridenti, è avvenuto a dicembre ad un evento Variety dedicato alla musica, a Los Angeles. Sembra che i due abbiano anche pranzato insieme, a telecamere spente.

Kaia Gerber e Austin Butler

Una delle foto dell'anno è indubbiamente quella che li ritrae baciarsi appassionatamente sul tappeto rosso del Festival di Cannes. La figlia di Cindy Crawford Kaia Gerber, 21 anni e nome desideratissimo della moda, e l'attore Austin Butler, 31, che nel 2022 ha affermato la sua fama internazionale con il ruolo di protagonista in Elvis, sono due astri del fashion e del cinema. Il primo avvistamento della giovane coppia era avvenuto un anno fa.

Cher e Alexander Edwards

L'amore non ha età. Sicuramente nel caso di Cher e Alexander AE Edwards, ben quarant'anni di differenza. La diva 76enne difende la sua love story, resa nota a novembre, con il rapper 36enne, ex compagno di Amber Rose: "L'amore non conosce la matematica, vede". E parla senza filtri ai suoi follower della loro complicità. Per Natale, Edwards le ha fatto trovare un gigantesco diamante sotto l'albero.

Elliot Page e Mae Martin

Mae Martin e Elliot Page Sono già una coppia simbolo, sebbene anche nel loro caso manchi l'ufficializzazione da parte dei diretti interessati. Elliot Page e Mae Martin condividono tanti aspetti, dall'età, 35 anni, alla professione, entrambi attori, fino alla comune, dichiarata appartenenza al genere non binario. Hanno scelto l'eleganza al maschile per il Gala del LACMA e sono piaciuti al punto da esser già considerati una cosa sola.

Demi Lovato e Jordan Lutes

Nasce da un particolare affiatamento durante la registrazione in studio dell'ottavo album di Demi Lovato l'amore tra la cantante e Jordan Lutes, musicista indie. Quello che sembrava un fortunato sodalizio professionale si è rivelato un rapporto ben più romantico, l'estate scorsa, in occasione del 30esimo compleanno di Lovato, che pure si identifica come persona non binaria. "Sono il più fortunato al mondo ad averti al mio fianco" le ha scritto Lutes, in una dolce dedica sui social

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

Sono in attesa del primo figlio insieme, l'attrice di The Big Bang Theory Kaley Cuoco, 37 anni, e Tom Pelphrey, 40. Le notizie sulla loro love story si sono avvicendate nel giro di qualche mese: se in primavera i due hanno esordito come coppia ad una premiazione sulla Walk of Fame- lei sempre vestita da grandi stilisti- è giunta in ottobre, con la gettonata la formula dell'annuncio sui social, la notizia che Cuoco fosse incinta.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Il tenebroso attore Robert Pattinson, 36 anni, e la modella Suki Waterhouse, 30, sono stati bravi a tenere la loro storia lontana dai riflettori. Al punto che la la prima comparsa ufficiale della coppia è stata segnata dalla sfilata uomo Dior a cui hanno assistito, in Egitto, a inizio dicembre. Peccato che il loro amore sia sbocciato in realtà ben quattro anni fa, eppure solo nel 2022 il vampiro di Twilight ha cominciato a parlare apertamente della sua fidanzata e portarla con sé. Una storia vecchia che sa di nuova

Naomi Watts e Billy Crudup

Un'altra coppia che ama tenere un profilo basso. In molti, quando hanno visto Naomi Watts, 54 anni, accompagnata dal coetaneo Billy Crudup ai SAGA Awards, lo scorso inverno, hanno pensato si trattasse di un nuovo amore per l'attrice. Vogliamo considerarlo così ma è più esatto dire che Watts e Crudup si frequentano da quando, nel 2017, hanno condiviso il set di Gypsy.

GLI AMORI FINITI

Kendall Jenner e Devin Booker

Devin Booker è l'ultimo giocatore dell'NBA, in ordine di tempo, associato a Kendall Jenner. Prima di lui, la top model della famiglia Kardashian, 27 anni, era stata infatti con altri cestisti, vedi Blake Griffin e Ben Simmons. Il fidanzamento con Devin, un anno più giovane di lei, durava tra alti e bassi dal 2020. I due hanno rotto a novembre

Harry Styles e Olivia Wilde

Harry Styles è un ex di Kendall Jenner ed il fatto che si siano lasciati nello stesso periodo ha immediatamente riacceso i gossip su un ritorno di fiamma. L'ex cantante dei One Direction, 28 anni, è un idolo dei giovanissimi ed un'icona di moda: da gennaio del 2021 era fidanzato con la regista Olivia Wilde, dieci anni più grande. Ma la differenza di età non è stata la causa addotta per la recente rottura. Tra le coppie di Hollywood si parla piuttosto di inconciliabità di impegni professionali.

Ilary Blasi e Francesco Totti

A Roma, in molti, ancora non se ne capacitano. Ilary Blasi, 41 anni, e Francesco Totti, 46, erano un'istituzione, una coppia che sembrava inossidabile. Sono stati sposati 17 anni e dal loro amore sono nati Cristian, del 2005, anno stesso del matrimonio; Chanel, 15 anni, e la piccolina di casa, Isabel, 6. A rendere particolarmente difficile la separazione tra Ilary e il Capitano sono state le reciproche accuse di tradimento e le dispute sui beni. Totti ha ora una nuova compagna, Noemi Bocchi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Anche l'addio tra Michelle Hunziker- a gennaio 46 anni- e Tomaso Trussardi, 39, non è stato un colpo facile da digerire nelle cronache rosa italiane del 2022. Risale a quasi un anno fa il comunicato congiunto in cui marito e moglie, che si erano sposati nel 2014, hanno annunciato la separazione. I genitori delle bimbe Sole e Celeste, 9 e 7 anni, continuano a spiazzare i fan facendosi vedere spesso insieme, d'amore e d'accordo. Ma la showgirl ha messo a tacere i rumors di un ritorno etichettando come "Cenetta top tra ex" una foto al ristorante, con Tomaso, condivisa in una storia Instagram

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard

Dopo quattro anni di matrimonio ed un figlio di poco più di un anno, nel 2022 è finita anche la favola tra la super model Emily Ratajkowski, 31 anni, ed il marito Sebastian Bear-McClard, produttore cinematografico. Se, dalla scorsa estate, la bella americana va in giro senza fede al dito, pare sia colpa dei tradimenti di lui. Un affronto che avrebbe condotto senza esitazioni alla separazione

Gisele Bündchen e Tom Brady

Una notizia che ha scosso lo star system, quella della rottura tra la splendida 42enne Gisele Bündchen ed il giocatore di football americano Tom Brady, 45 anni, sposati dal 2009 e genitori di due figli, Benjamin Rein e Vivian Lake, 13 e 10 anni. La coppia apparentemente d'oro ha fatto sapere di aver avviato le pratiche di divorzio in autunno. L'ex iconica top model avrebbe vissuto con insofferenza il mancato passo indietro dalla carriera da parte del marito, proprio come aveva fatto lei, nel 2015, quando aveva annunciato il ritiro dalle passerelle

Shakira e Gerard Piqué

Una separazione sofferta, quella tra la cantante latina e l'ex difensore del Barcellona, che il 2 febbraio compiranno rispettivamente 46 e 36 anni. Sasha e Milan sono i bambini di 7 e quasi dieci anni nati dalla loro unione, che era cominciata nel 2010 sulle note di Waka Waka. A rendere ancora più triste la fine di una bella storia è il tradimento di Piqué, appreso da Shakira attraverso un investigatore privato

Jason Momoa e Lisa Bonet

Dopo sedici anni insieme e poco più di quattro da sposati, l'attore di Game of Thrones, 43 anni, e l'ex moglie di Lenny Kravitz, 55, si sono lasciati nel 2022, annunciandolo su Instagram. Nel post inizialmente pubblicato su profilo di Jason Momoa e poi rimosso, i genitori di Lola e Nakoa-Wolf hanno assicurato che "continueranno ad amarsi, lasciandosi liberi". Si è appreso in un secondo momento che uno dei maggiori motivi di conflitto tras i due fossero le forti convinzioni no-vax di Lisa Bonet

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone

Il debole per le ragazze più giovani del 48enne divo di Hollywood è diventato un motivo di ironia sul web, dove si è convinti che Leonardo DiCaprio non scelga fidanzate al di sopra dei 25 anni. La modella Camila Morrone, sua ultima ex nota, aveva proprio 25 anni quando si sono lasciati dopo quattro anni, l'estate scorsa. Il criterio dell'età è evidentemente necessario ma non sufficiente per rubare il cuore di DiCaprio, da quel momento protagonista di insistenti rumours, che lo hanno voluto prima accanto a Gigi Hadid e, negli ultimissimi tempi, a Victoria Lamas (23 anni!)

Kim Kardashian e Pete Davidson

Hanno camminato insieme sul red carpet del Met Gala ed è stato l'unico nuovo amore di Kim Kardashian dopo la separazione con Kanye West: sono appena un paio di motivi per cui Pete Davidson è diventato conosciuto ai più in seguito alla relazione, durata solo nove mesi, con la star americana. Lei 42 anni, lui 29, la differenza di età sembra essere stata una delle ragioni, insieme alla distanza e alle complicazioni con l'ex di Kim, a non far funzionare le cose nella chiacchierata coppia scoppiata nel 2022. Nelle ultime settimane, Davidson è stato paparazzato con Emily Ratajkowski, con cui si paventa un nuovo flirt.

Sean Penn e Leila George

L'ufficializzazione del divorzio tra Sean Penn, 62 anni, e Leila George, 30, è arrivata in primavera: si erano sposati in piena epoca Covid, nel 2020, e la richiesta di mettere fine al loro breve matrimonio, il terzo per l'attore, è stata inoltrata nel 2021. I documenti legali citano "differenze inconciliabili (...) che rendevano impossibile la convivenza tra marito e moglie"

Demi Moore e Daniel Humm

Dopo meno di un anno di frequentazione, è finita anche la love story tra Demi Moore, 60 anni appena compiuti, e lo chef svizzero Danield Humm, 46. Non si conoscono le ragioni che hanno portato la coppia al capolinea ma una delle misteriose fonti care ai tabloid (e mai rivelate) ha prontamente dichiarato che l'attrice: "È felice e si gode i suoi figli e gli amici". Insomma, tutto è bene quel che finisce bene

Katie Holmes e Bobby Wooten III

È notizia della fine dell'anno che l'attrice ed ex moglie di Tom Cruise, Katie Holmes, 44 anni, sia tornata single dopo otto mesi di relazione con il collega Bobby Wooten III, dieci anni più giovane. Erano apparsi insieme, per la prima volta, a maggio, al gala del Silver Ball, a New York. Ma a dicembre, la dolce e fashion Katie è già stata avvistata con una possibile nuova fiamma

Claudio Amendola e Francesca Neri

Una triste voce circolata in estate e smentita, in un primo tempo, dai diretti interessati per poi rivelarsi confermata ad ottobre: quella della separazione di Claudio Amendola, 60 anni nel 2023, e Francesca Neri, 58, tra le coppie più longeve dello spettacolo italiano. Gli attori, che insieme sono diventati genitori di Rocco, hanno vissuto una storia di 25 anni, di cui dodici di matrimonio e gli ultimi caratterizzati dalla delicata malattia di lei

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin

Ha avuto l'effetto di un pesce d'aprile la notizia, arrivata in piena estate, della separazione dopo 25 anni di matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, 76 e 54 anni. Infatti, appena un mese dopo l'annuncio della richiesta di divorzio da parte della fedele coniuge dell'attore di Rocky è arrivato quello del dietro front e del pressoché immediato tentativo di riconciliazione, a settembre. Stallone e Flavin hanno tre figlie: Sophia, Sistine e Scarlet

Florence Pugh e Zach Braff

Un altro scoop che ha animato le chiacchiere sotto l'ombrellone, ad agosto, è stata la rottura tra l'apprezzata attrice Florence Pugh, prossima ai 27 anni, ed il collega e star di Scrubs Zach Braff, 47. Sono stati insieme tre anni e da quanto rivelato dall'interprete di Don't Worry Darling la relazione era finita già da qualche tempo ma la notizia non era stata lasciata trapelare subito per evitare speculazioni sulla cospicua differenza d'età, come probabile causa della rottura.

Robin Wright e Clément Giraudet

Si erano sposati in segreto nel 2018: per Robin Wright, 56 anni, quello con Clément Giraudet, 38, è stato il terzo matrimonio. Il bel francese, manager del lusso con grandi nomi della moda sul curriculum, da Balmain a Saint Laurent, aveva conquistato l'attrice ed ex moglie di Sean Penn cinque anni fa. Sembra però che a portare Writìght a chiedere il divorzio siano sopraggiunte delle "differenze inconciliabili".

Jerry Hall e Rupert Murdoch

Un'altra storia con difficoltà irreparabili, tramontata nel 2022, è quella tra l'ex modella ed ex moglie di Mick Jagger, Jerry Hall, 66 anni, ed il mogul Rupert Murdoch, 91, proprietario di Fox News e del Wall Street Journal, giunto così alla fine del suo quarto matrimonio. Si erano sposati nel 2016, a soli due mesi dall'annuncio del fidanzamento.

Lauren Graham e Peter Krause

Hanno trascorso più di dieci anni di vita l'uno al fianco dell'altro ed hanno fatto sapere solo a giugno del 2022 di essersi lasciati, in buoni rapporti, in realtà già dall'anno precedente. Lauren Graham e Peter Krause, 55 e 57 anni, si sono conosciuti nel 1995 ma l'amore è sbocciato sul set di Parenthood, nel 2010. Nella serie tv interpretavano fratello e sorella.

Dan Aykroyd e Donna Dixon

Si sono lasciati, precisando che rimarranno “legalmente sposati” in una "amicizia amorevole". Dopo quasi quarant'anni di matrimonio, gli attori Dan Aykroyd e Donna Dixon, 70 e 65 anni, hanno sciolto il nodo indissolubile che sembrava unirli dal set di Doctor Detroit (1983) in poi, ma senza battaglie legali e rancori. Al contrario, le loro vie si separano senza avviare le pratiche del divorzio. Aykroyd e Dixon hanno tre figlie: Bella, Stella e Danielle.

Cristina di Spagna e Iñaki Urdangarin

Il 2022 si era aperto con un semi scandalo tra i reali di Spagna: Iñaki Urdangarin, marito dal 1997 dell'infanta Cristina di Borbone, sorella di re Felipe, era stato fotografato nei Paesi Baschi francesi mano nella mano con un'altra donna. L'annuncio di separazione non è tardato poi ad arrivare, attraverso una nota ufficiale: "Di comune accordo, abbiamo deciso d'interrompere il nostro rapporto matrimoniale. L'impegno nei confronti dei nostri figli rimane intatto". La principessa Cristina, 57 anni, e l'ex giocatore di pallamano, 54, sono genitori di quattro ragazzi, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

Chris Pine e Annabelle Wallis

Gli attori, legati dal 2018, hanno sempre tenuto una visibilità mediatica bassa, preferendo non esporre alla luce dei riflettori, nemmeno di un solo red carpet, il loro amore. Chris Pine, 42 anni, e Annabelle Wallis, 38, si sono lasciati quest'anno, senza dichiararlo direttamente: il primo a riportare la notizia è stato E! News, lo scorso marzo. Le ragioni restano chiaramente troppo private per essere conosciute.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

È notizia freschissima: si scioglie sul finire del 2022 un altro matrimonio duraturo, quello tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, sposati dal 2003 e genitori di Maria. L'attrice, sessant'anni, ed il compositore, 65, non hanno ancora dato comunicazione ufficiale della rottura, che sopraggiungerebbe dopo alcuni mesi di crisi.

