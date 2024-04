24 apr 2024 11:54

C'E' CHI PUO' E CHI NON PUO'… IO PUO'! - TOTO' DIVENTA UN BRAND: IL TRIBUNALE DI TORINO HA CONCESSO AGLI EREDI DELL'ATTORE LA POSSIBILITA' DI BLOCCARE GLI UTILIZZI NON AUTORIZZATI DEL NOME DEL "PRINCIPE DELLA RISATA" E DELLA SUA CELEBRE POESIA "‘A LIVELLA" - NUMEROSE PIZZERIE, RISTORANTI E LOCALI DI TUTTA ITALIA CHE UTILIZZANO IL VOLTO O IL NOME DI TOTO' PER FARSI RICONOSCERE SARANNO COSTRETTI A…