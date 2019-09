Giuseppe Candela per Dagospia

PAMELA PRATI - MASSIMO GILETTI - DAGO

LA PRATI RIPETE LA SUA VERSIONE (TRABALLANTE) A NON E' L'ARENA: "SONO INNOCENTE, SONO STATA UNA VITTIMA. MI HANNO RAGGIRATA"

“Ho creduto ciecamente in questa favola e sono innocente. Sono stata una vittima, e non sono l’unica. E' successo ad Alfonso Signorini, Manuela Arcuri e a tanti altri, un sistema che va avanti da dieci anni. Vorrei che la gente mi ascoltasse e capisse cosa è realmente successo. L’ho scoperto all’ultimo che lui non esisteva e ho difeso una famiglia che credevo di avere. Sono stata invitata a quel ristorante.

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

Mi hanno parlato di Mark Caltagirone, mi hanno detto che si era appena separato e che aveva preso in affido un bambino, ed era bello e dolce. (...) Piano piano abbiamo iniziato a messaggiare e ci siamo piaciuti. Lui mi raccontava della delusione avuta dalla sua ex compagna: non credeva più nell’amore e scriversi con me lo stava rendendo felice”, così la showgirl sarda si difende a Non è l'Arena ripetendo la solita versione dei fatti.

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

Incontri mancati e telefonate impossibili perché l'imprenditore si trovava in Siria o in Libia, note vocali e le immagini inviate rubate al manager Andrea Di Carlo: "Io non ho costruito tutto questo, lo hanno costruito per me. Hanno colpito tutti i miei punti deboli con crudeltà. E se pensiamo che sia stato fatto da delle donne, fa ancora più male. Ho fatto degli sbagli: ho mentito per amore. Io non ero complice di nessuno: sono stata incosciente, ingenua e stupida, ma sono stata raggirata. Io con questa storia non ci ho guadagnato nulla, ero molto famosa prima di questa vicenda.

GLI AUDIO, LE CHAT HOT E IL SESSO VIRTUALE: "TI SEI TOCCATA? SI, MI SONO TOCCATA PERCHE' TU MI FAI IMPAZZIRE"

Nel corso della serata la primadonna del Bagaglino ha ammesso, come la Michelazzo, di aver fatto sesso virtuale con Mark Caltagirone. Viene mostrata una chat hot: "Ti sei toccata”, scriveva lui. “Sì, mi sono toccata. Perché tu mi fai impazzire”, rispondeva lei.

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

“Se avessi architettato tutto questo come avrei potuto mandare dei video di me nuda a qualcuno che non conosco? Per due passaggi in televisione butto via la mia carriera? Si chiamano truffe d’amore”, si scalda la Prati rispondendo a Nunzia De Girolamo. Si ascoltano alcuni messaggi vocali, la voce non è la stessa di chi aveva telefonato a maggio scorso a Live-Non è la D'Urso: "Signora, la disturbo per dirle che l'amo e non vedo l'ora di stringerla a me", il tono di voce ricorda quello di un attore. "Gli audio non li ho mai dati a nessuno, voglio capire chi è questa persona", aggiunge la Pireddu.

GILETTI CONTRO LA D'URSO (CHE NON CITA): "CHI SI VANTA DI ESSERE SOTTO TESTATA GIORNALISTICA DEVE ESSERE SERIO"

"Questa vicenda, se fosse stata trattata in modo serio, perché chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio, avrebbe trovato una serie di documenti che, forse, avrebbero potuto aprire gli occhi a chi trattava questo argomento. Perché Nunzia chiedeva: 'Ma è possibile che nessuno abbia fatto un indagine su queste signore?'. Questo l'ha fatto Dagospia. L'ha fatto Fanpage. Ma è un dovere di chi fa la nostra tv di avere un punto forte, morale. Deontologia: si sa ancora cos'è?", nel corso della serata Giletti lancia una frecciatina a Barbara D'Urso senza citarla.

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

Il giornalista continua lo sfogo: "E' possibile che il sottobosco, il nulla, il vuoto assurgano programmi televisivi? Si possono perdere mesi e mesi di programmi televisivi quando bastavano poche ore? Una settimana per capire che qualcosa non tornava? Bastava cliccare e trovare dei documenti. Abbiamo il dovere di verificare le cose. Altrimenti, prendiamo per buono tutto. Se si indagava, si scoprivano cose molto particolari ossia che questo sistema Mark Caltagirone era già stato usato in passato. Un giornalista lo deve fare. La televisione ha dei mediatori. Se siamo testata giornalistica abbiamo il dovere di verificare le cose. Non si è testata giornalistica per caso. Uno deve aprire gli occhi, chi studiava queste carte doveva farlo."

WANDA FERRO NON COMMENTA, IL CASO COLOSIMO (SENZA CITAZIONE). PARLA L'UOMO SPACCIATO IN FOTO COME MARK CALTAGIRONE

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

Nel corso di Live-Non è la D'Urso era stata mostrata una foto di Pamela Prati paparazzata in compagnia di Mark Caltagirone, ospite in studio Roberto D'Agostino aveva subito svelato la bufala. Ora confermata anche dall'uomo che compariva nello scatto. A cui piaceva apparire prima ma ora non mostra il suo volto, ricostruisce la storia: "Vengo contattato da un amico comune della Perricciolo per fare questi scatti. Mi viene a prendere, incontriamo la Prati. La manager dirigeva e dava indicazioni: 'Datevi la mano, abbracciatevi', la Prati stava malissimo, tristissima. Stava malissimo, tristissima. Non riusciva a reagire in modo lucido. Io personalmente mi sono preoccupato, mi sono vergognato perché ho dei bambini. Ho pensato a una truffa”.

marco caltagirone posta tutto quello che fa wanda ferro

Giletti parla di una perquisizione della polizia di Stato risalente al 2015, presso l'abitazione di Pamela Perricciolo dove era domiciliata Eliana Michelazzo. Un documento che non mostra ma che assicura avrebbe spiegato molte cose. Il riferimento, senza citazione, è a Chiara Colosimo. La Perricciolo lo aveva svelato in un'intervista al Fatto Quotidiano: "Cinque anni fa un onorevole di Fratelli d' Italia, Chiara Colosimo, ha conosciuto tale Dany sulla mia bacheca Facebook, questo le ha sottratto 1.600 euro e lei ha fatto un esposto anche contro me e Eliana."

Documento, aggiungiamo, che proverebbe che la Michelazzo già dal 2015 era a conoscenza dell'inesistenza del finto marito Simone Coppi. Wanda Ferro, parlamentare di Fdi, è finita anche lei nel mirino di Mark Caltagirone. Una storia simile a quella di Pamela Prati, con il coinvolgimento del piccolo Sebastian Caltagirone. La politica calabrese spiega di aver intrapreso un percorso giudiziario per difendersi ma non fornisce commenti o spiegazioni.

PAMELA PRATI OSPITE DI MASSIMO GILETTI

"Quando ho visto il bambino per la prima volta, ho avuto la concretezza che fosse tutto vero. Il bambino mi ha chiamato mamma", ha detto la showgirl parlando del piccolo Sebastian. Quest’ultimo in chat in una lite la chiama “bastarda”, giocando sulla sua sensibilità di ex bambina adottata. “E’ così che mi chiamavano da piccola”, spiega la primadonna del Bagaglino tra le lacrime che insiste: “Ho difeso un marito e dei figli ipotetici. Ho mentito per loro. Le foto non le volevo fare. Un giorno ho incontrato veramente Sebastian Caltagirone. Me lo sono trovato davanti. Non sapevo nulla, e ci ho creduto. Quello che mi è successo è una tragedia. È stato un ricatto psicologico. Sono stata fragile: mi hanno manipolato. Io stavo sempre e solo con loro. Sono stata una cretina a non rendermi conto di quello che mi stava succedendo, ma non permetto che si metta in dubbio la mia buona fede”.

SIMONA VENTURA.

SIMONA VENTURA, MANCATA TESTIMONE DI NOZZE: "ANCH'IO SONO STATA CONTATTATA DA PERRICCIOLO E MICHELAZZO"

Simona Ventura avrebbe dovuto vestire il ruolo di testimone nel matrimonio farsa di Pamela Prati, a Non è l'Arena difende l'amica e aggiunge ulteriori dettagli sulle due ex manager: "Pamela è una persona speciale, non ho mai creduto nella sua malafede. Ho sempre creduto fosse in buona fede. La Perricciolo e la Michelazzo mi avevano contattato perché volevano facessi dei post su Instagram. Mi hanno contattato quando ero in un momento particolare, quando mi ero lasciata con il mio compagno. È stato un caso? Chissà! io penso che Pamela debba circondarsi di donne che amano le donne”.

LA DEBOLEZZA DEL CONTRADDITTORIO (AFFIDATO AL SOLO GILETTI) E GLI ARGOMENTI NON TRATTATI

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

"Pamela non ha chiesto le domande", sottolinea il conduttore in diretta a Non è l'Arena. A lui è affidato il contraddittorio mentre presenzia in studio l'avvocato Lina Caputo, Nunzia De Girolamo che non sa nulla del caso e in collegamento la psicoterapeuta Stefania Andreoli che difende la Prati su tutta la linea. Insomma, per averla come ospite qualcosa bisogna pur concedere e alcuni argomenti infatti non vengono affrontati.

Nessun riferimento ai debiti della showgirl e alla sua passione per il bingo, non aspetti privati ma punti rilevanti in questa storia. Nessun riferimento alle bugie pronunciate in maniera seriale dalla Prati che già aveva inventato altri matrimoni, nel 2009 con un altro sposo inesistente. Impossibile trattare tutti gli aspetti per questione di tempo ma il programma ha scelto di soffermarsi poco anche sul rapporto con le due manager e sull'accordo di riservatezza firmato dal trio.

pamela prati perricciolo michelazzo

A NON E' LA D'URSO PARLA LA MAMMA DEL PICCOLO SEBASTIAN: "NON SAPEVO NULLA, NON HO PRESO SOLDI"

"Quando ho scoperto tutto? Ad aprile vedendo Live – Non è la D'Urso ho notato dei dettagli che mi hanno ricondotto a lui. Sapevo che stava recitando un copione per una fiction che doveva andare in onda in Rai. Chi mandava a me le scene che mio figlio doveva recitare? Pamela Perricciolo. C'ero anch'io quando mio figlio faceva i video", la mamma del finto Sebastian Caltagirone parla da Barbara D'Urso. Il caso Prati va in onda, dunque, in contemporanea su La7 e su Canale 5. Stando alle nostre fonti la conduttrice avrebbe voluto puntare su un faccia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ma le trattative non sarebbe andate a buon fine. "Abbiamo scelto di non inquadrarla", spiega Carmelita, come la chiamano i suoi fan, anche se la regia si fa sfuggire una inquadratura a metà volto della signora.

ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO

"Non sapevo che mio figlio fosse andato a fare merenda con Pamela Prati. Pamela Perricciolo mi disse che mio figlio doveva andare a fare una prova costume. Quando il bambino è tornato a casa mi ha spiegato che, invece, era stato con delle persone ma diceva di non potermi dire chi fossero. Non ho mai preso soldi da Pamela Perricciolo. Lei mi ha proposto un contratto, che attenzione non è un contratto, ma un'iscrizione all'agenzia. Io mi scrivevo solo con Pamela, Eliana la conoscevo, qualche scambio di battute sui social", aggiunge la mamma del finto Sebastian. La donna sul finale scoppia in lacrime: "Adesso ti faccio vedere perché con le mamme non si scherza. La mia domanda è: "Perché mi hai fatto una cosa del genere?" Noi eravamo amiche, ci sentivamo. Dice che, per lei, era un nipote. Che gli voleva bene."

ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO