Aldo Grasso per www.corriere.it

Belava la belva. Temo che a furia di anticipazioni sui giornali, di partecipazioni a programmi per lanciare la nuova stagione, la belva segreta che alberga dentro di noi rischi di addormentarsi o di presentarsi con le unghie spuntate: Mara Venier non perdona, se passi nel suo salotto svanisce ogni belluinità.

Con Loredana Bertè, Carla Bruni, Matteo Salvini è iniziata la nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani (Rai2). L’unica belva è stata Loredana che si è autodefinita rissosa, pericolosa, ingestibile.

Del resto, c’è tutta una biografia da safari che parla in suo favore, come quella volta che l’ex marito Bjorn Borg voleva passare a un altro livello di sesso: «Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata».

Carla Bruni è una belva da soprammobile, nonostante dichiari la sua fragilità con l’alcol che la lagnosa sorella non smette mai di sottolineare nei suoi film. Matteo Salvini è un politico consumato, voleva presentarsi come un pulcino nella stoppa e c’è riuscito (ma val la pena invitare un politico? Maschile sovraesteso).

Per reggere una prima serata, il programma ha dovuto un po’ virare sul varietà (lo impone anche la Siae) con la cantante e il suo «spazio canoro», le comiche «Eterobasiche», ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, lo «scaldatore di interviste» e questo ha fatto perdere a Belve quella secchezza necessaria all’incisività, alla perfidia, alla belluinità, che poi erano le vere prerogative della proposta.

Fra gli autori c’è l’ottimo Antonio Pascale, scrittore e ispettore del Ministero delle Politiche Agricole (quindi conoscitore di belve): non sarebbe il caso di ridurre un po’ le citazioni di quanto è già stato scritto e detto sull’intervistato?

Non vorremmo mai che Fagnani diventasse, per dirla alla Salvini, una faina che gioca a burraco.

