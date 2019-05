SCIARELLI IN BRODO TRASH! – TWEET! ‘’VERGOGNATEVI! PAMELA PRATI PALADINA DELLE DONNE TRUFFATE QUANDO LEI NON È STATA TRUFFATA, MA HA TRUFFATO - GUARDO QUESTO PROGRAMMA DA QUANDO ERO BAMBINA E UNA CADUTA IN BASSO DI QUESTO TIPO NON L'AVEVO MAI VISTA. COME CHIAMARE UN VIOLENTO COME PALADINO DELLE DONNE MALTRATTATE. SCHIFATA - COS'È QUESTA STORIA CHE PAMELA PRATI SARÀ A "CHI L'HA VISTO?" PER PARLARE DELLE TRUFFE AMOROSE?! MA DAVVERO?! ALLORA TANTO VALEVA GUARDARE LA D'URSO...’’