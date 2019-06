“SEPHORA” DAI BALL – LA CANTANTE NERA, SZA, DISCRIMINATA AL NEGOZIO: “UN ADDETTO MI HA PRESO PER UNA LADRA E HA CHIAMATO LA SICUREZZA” – LA MULTINAZIONALE “SEPHORA” DECIDE DI CHIUDERE UNA GIORNATA PER IMPARTIRE UN CORSO DI ANTIRAZZISMO AI SUOI DIPENDENTI – “LE SCUSE NON BASTANO PIÙ: QUANDO SI PECCA CONTRO IL POLITICAMENTE CORRETTO, BISOGNA METTERE IN PIEDI TUTTO IL RITUALE DELLA RIEDUCAZIONE” - VIDEO