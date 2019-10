''LE IENE'' (12,9%) TENGONO PURE CONTRO LA NAZIONALE (23,4%) E POI RENZI-SALVINI (25,4%) - FLORIS (5,7%), BERLINGUER (4,8%) - IL FILM DI CANALE5 (9,8%) - SPADORCIA (4,3%), PALOMBA (5,3-5,7%), GRUBER (6,7%) - E.DANIELE (16,8-15,1%) - 'FORUM' (18,4%), ISOARDI (13%) - ''VITA IN DIRETTA'' FERMA AL 13%, D'URSO 18,7-17,5%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro Liechtenstein-Italia, utile per la Qualificazione agli Europei 2020, ha conquistato 5.969.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Il Libro di Henry ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 2.170.000 spettatori (12.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.021.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 1.156.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.225.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 L’Amore oltre la Guerra ha segnato l’1.7% con 386.000 spettatori mentre sul Nove Maldamore ha catturato l’attenzione di 274.000 spettatori (1.2%). Su La5 la replica di Temptation Island Vip piace a 312.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Deal With It all’1.7%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.828.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.3% con 1.123.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.051.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Storie Minime ha appassionato 1.365.000 spettatori pari al 5.5% e Un Posto al Sole 1.725.000 (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.345.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.494.000 (5.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 spettatori (6.7%). Su TV8 Guess my Age piace a 646.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 444.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Tempesta d’Amore si ferma al 3.8%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.180.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.744.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.367.000 spettatori con il 16% di share e Caduta Libera 3.877.000 con il 20.3% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 637.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 1.107.000 (4.9%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.7% con 629.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 503.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.006.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 832.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 247.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 326.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 16.1% nella seconda parte

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 833.000 telespettatori con il 16.1% di share; Storie Italiane ottiene 863.000 spettatori con il 16.8% di share nella prima parte e 930.000 (15.1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 733.000 spettatori (13.2%) nella prima parte e 831.000 (16.1%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 114.000 spettatori (2.2%). Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 91.000 spettatori pari all’1.6% e Bones piace a 124.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà convince 510.000 spettatori pari al 9.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.7% con 394.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 142.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori con il 3.3% nelle News e 250.000 (4.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 229.000 spettatori pari al 4.4%.

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute al 7.6%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.458.000 spettatori con il 13%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.516.000 telespettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 361.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 832.000 (7.9%) nella seconda. Su Italia 1 Bones piace a 236.000 spettatori (3.2%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.094.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 476.000 spettatori (7.6%), Quante Storie si porta al 5.7% con 723.000 spettatori e Passato e Presente al 4.5% con 646.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 119.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima puntata e 259.000 (2.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 618.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 430.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 623.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

ViD si ferma al 13%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.682.000 spettatori (12.3% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.496.000 spettatori (13.2%). La Vita in Diretta informa 1.506.000 spettatori con il 13% (presentazione 1.289.000 – 11.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.605.000 spettatori (17.7%), Una Vita ha convinto 2.541.000 spettatori con il 17.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.4% con 2.884.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.9% con 2.471.000 spettatori). Il Segreto sigla il 21.6% con 2.330.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 18.7% con 2.025.000 spettatori nella prima parte, al 17.5% con 2.144.000 spettatori nella seconda e al 13.8% con 1.855.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 604.000 spettatori (4.8%), Apri e Vinci 584.000 (5.4%) e Squadra Speciale Cobra 11 448.000 (4.1%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 888.000 spettatori (6%) nel primo episodio, 939.000 (6.6%) nel secondo e 884.000 (6.3%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 575.000 spettatori (4.6%), E alla Fine arriva Mamma 344.000 (3.1%). Su Rai3 Tg3 Speciale ha fatto compagnia a 493.000 spettatori (4.3%) e Geo a 1.343.000 spettatori con l’11% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.174.000 spettatori con l’8.5%. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Battute? al 2.5%

Su Rai1 Porta a Porta convince 3.808.000 spettatori con il 25.4% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 388.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rai2 Battute? segna 405.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.4% con 421.000 spettatori. Su Italia1 Trial viene visto da una media di 411.000 ascoltatori con il 9.3% di share nel primo episodio e da 314.000 spettatori (9.2%) nel secondo. Su Rete4 Dolce Novembre ha segnato il 3.5% con 270.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.017.000 (20.7%)

Ore 20.00 5.372.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 2.007.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.744.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.450.000 (10.3%)

Ore 19.00 1.921.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.845.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.477.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.528.000 (13.6%)

Ore 18.30 836.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 329.000 (3.7%)

Ore 18.55 679.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 748.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.426.000 (6%)