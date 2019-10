''IMMA'' NON MOLLA UN COLPO (23,3%) - FAZIO (8-7,1%) - LA D'URSO CON CHIUSURA ALL'1.30 (12,9%) - GILETTI (5,6%) - RUBIO (1,2%) - 'STASERA ITALIA WEEKEND' (4,8-4,7%) - FAZIO PRESERALE PORTA A CASA UN MESTISSIMO 5% - LA VENTURA RIPARTE BASSA (3,9-3,1%) - D'URSO (14,9%) STACCA FIALDINI CON L'IMBARAZZANTE INTERVISTA ALLA RAGGI (12,8%) - ANNUNZIATA (6,3%) - ''DS'' (8,4%) VS 'TIKI TAKA' (6,8%)

Nella serata di ieri, su Rai1 la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.103.000 spettatori con uno share del 12.9% dalle 21.22 all’1.23 (presentazione di sei minuti a 1.683.000 e il 6.9%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa – dalle 21.06 alle 22.44 – ha interessato 1.932.000 spettatori (8%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.330.000 spettatori (7.1%).

Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.391.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Il Borgo dei Borghi ha raccolto davanti al video 1.053.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la prima tv di Nella valle della violenza totalizza un a.m. di 678.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.031.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel segna 515.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto ha raccolto 274.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Soliti Ignoti supera i 5 milioni di spettatori

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.002.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.029.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.144.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.119.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.1549.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte.

Preserale

Fazio al 5%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.683.000 spettatori (16%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.193.000 spettatori (21.5%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.423.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha interessato 3.450.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 Che Tempo Che Farà ha raccolto 1.071.000 spettatori (5%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 676.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Blob segna 887.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 838.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Detective Harper – Acqua alla gola ha appassionato 216.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Non ingranano i Mondiali di rugby su Rai2

Su Rai1 Unomattina in Famiglia ha ottenuto 245.000 spettatori (12.3%) nella prima parte, 726.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte e 1.630.000 spettatori (21.8%) nella terza parte; A Sua Immagine incolla 1.282.000 spettatori (13.5%). Su Canale5 il Tg5 delle 8.00 ha intrattenuto 961.000 spettatori pari al 15.5%; il documentario Etna – Tra Scienza e Mito è stato visto da 548.000 spettatori (6.7%). Su Rai2 la coppa del mondo di rugby con Galles-Francia ha raccolto 207.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 The O.C. ottiene un ascolto di 185.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Provincia Capitale convince 602.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 la Santa Messa ha raccolto 565.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 231.000 spettatori con il 4%; L’Ingrediente Perfetto è visto da 131.000 spettatori (1.5%)

Daytime Mezzogiorno

La Ventura riparte bassa (3.9% e 3.1%)

Su Rai1 Storie in Bicicletta ha raccolto 1.766.000 spettatori (14.7%); Linea Verde ha intrattenuto 2.841.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 720.000 spettatori con l’8%, mentre Melaverde 1.850.000 spettatori con il 15%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 422.000 spettatori con il 4.7%; La Domenica Ventura conquista 431.000 spettatori con uno share del 3.9% dalle 11.55 alle 12.17 e 423.000 spettatori con il 3.1% dalle 12.20 alle 12.55. Su Italia1 il terzo episodio di The O.C. interessa 296.000 spettatori (2.9%); Sport Mediaset XXL registra un a.m. di 1.012.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Cara Italia registra 397.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 322.000 spettatori con il 2%. Su La7 L’Aria che Tira – Diario è stato scelto da 134.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

D’Urso (14.9%) stacca Fialdini (12.8%)

Su Rai1 Domenica In ha convinto 2.989.000 spettatori pari al 18.5% di share nella prima parte e 2.512.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte; Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto 1.798.000 spettatori (12.8%). Su Canale5 L’Arca di Noè è la scelta di 2.168.000 spettatori (12.8%); Beautiful ha appassionato 1.752.000 spettatori con il 10.5%; Una Vita ha convinto 1.708.000 spettatori con l’11.3%; Il Segreto ha ottenuto 1.746.000 spettatori con il 12.9%. A seguire Domenica Live ha fatto compagnia a 2.048.000 spettatori pari al 14.9% (l’ultima parte di otto minuti a 1.836.000 e il 12%).

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha raccolto 880.000 spettatori (5.5%), mentre Quelli che il Calcio ne convince 1.054.000 (7.4%). A seguire A Tutta Rete ha interessato 666.000 spettatori (5%), mentre 90° Minuto ha intrattenuto 1.081.000 spettatori (7%) nella prima parte e 1.235.000 spettatori (6.7%) nella seconda parte. Su Italia1 Universitari – Molto più che amici ha raccolto 448.000 spettatori (2.9%); Scrivilo sui muri segna 308.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 1/2 h in Più è stato seguito da 964.000 spettatori con il 6.3% e Kilimangiaro da 825.000 spettatori (6%) nella prima parte e da 1.242.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte. Su Rete4 Donnavventura è stato seguito da 379.000 spettatori con il 2.4%; Il conte di Montecristo ha convinto 561.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Speciale La7 – Stefano Cucchi ha interessato 185.000 spettatori (1.3%).

Seconda Serata

La Domenica Sportiva meglio di Tiki Taka

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 902.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 794.000 spettatori con l’8.6%; L’Altra DS interessa 196.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco è visto da 553.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 468.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Ocean’s Twelve è stato scelto da 201.000 spettatori con il 2.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.044.000 (23.9%)

Ore 20.00 4.784.000 (21.8%)

TG2

Ore 13.00 1.287.000 (8%)

Ore 20.30 1.850.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.15 1.405.000 (8.7%)

Ore 19.00 1.789.000 (9.9%)

TG5

Ore 13.00 2.778.000 (17.1%)

Ore 20.00 3.895.000 (17.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.135.000 (8.2%)

Ore 18.30 766.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 418.000 (3.6%)

Ore 18.55 640.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 535.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.038.000 (4.7%)