''MI HA SPENTO UNA SIGARETTA IN FACCIA. MA NON HO PRESO ECSTASY PRIMA DI URINARE PER CASA''. LE CARTE DEL DIVORZIO TRA JOHNNY DEPP E AMBER HEARD SONO IL ROMANZO ROCK CHE CI MANCAVA - LUI L'ACCUSA DI AVERGLI LANCIATO BOTTIGLIE FINO A MOZZARGLI UN DITO, PRIMA DI BRUCIARGLI UNA GUANCIA. POI SI È MESSO A SCRIVERE SU PARETI E SPECCHI CON IL SANGUE DEL SUO DITO MOZZATO - LEI AVEVA INCASSATO 7 MILIONI DENUNCIANDOLO PER VIOLENZA DOMESTICA, MA LUI…

Il già tormentato divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard si arricchisce di nuove sconvolgenti accuse. Secondo una nuova indiscrezione resa nota da The Blast, la star de I Pirati dei Caraibi avrebbe accusato la sua ex di essersi avvicinata a lui spegnendogli una sigaretta sulla guancia. Un’aggressione in piena regola, che a quanto pare sarebbe avvenuta proprio nel corso del concitato litigio di qualche anno fa, quando la Heard gli avrebbe lanciato una bottiglia di verto addosso, tagliandogli un dito.

Ma cosa avrebbe scatenato la violenta lite che si è consumato nel 2015 in Australia? A rivelarlo sono proprio i documenti presentati dall’attore americano, il quale ha raccontato che il tutto sarebbe nato quando la sua ex moglie avrebbe parlato con i suoi legali della sua “intenzione di stipulare un accordo post- matrimoniale”. Secondo Deep, la Hard sarebbe andata su tutte le furie, scatenando il litigio e tutto quello che ne è conseguito.

Nei documenti presentati da The Blast a sostegno dell’indiscrezione, spicca una foto che ritrae Johnny Depp disteso sulla barella in ospedale, con un segno circolare sulla guancia destra e il dito medio della mano avvolto in un fazzolettino. I dettagli su quella concitata notte sono però molteplici. Pare che il divo, dopo aver evitato per tutto il giorno Amber Heard, nonostante non bevesse alcolici da oltre un anno, avrebbe deciso di recarsi all’angolo bar del piano di sotto per consumare qualcosa.

La Heard lo avrebbe quindi seguito immediatamente urlandogli contro, poi, trovandolo fermo al bar mentre si versava della vodka in un bicchiere, avrebbe cominciato a lanciargli addosso una serie di bottiglie. L’attore sarebbe riuscito a evitare la prima, ma sarebbe stato centrato in pieno dalla seconda, che avrebbe provocato l’incidente del famoso dito mozzato. Sarebbe stato a questo punto che Amber Heard, probabilmente approfittando di un momento di debolezza, avrebbe spento una sigaretta sulla sua guancia. Nei documenti presentati, Johnny Depp ammette poi di aver “scritto su uno specchio e pareti con sangue e pittura ad olio”, ma nega di aver assunto ecstasy e di aver urinato in casa.

