''MUSSOLINI HA SEMPRE RAGIONE''. E SE LO DICE LA TV DEI VESCOVI… - MOMENTI DI IMBARAZZO QUANDO IERI SERA, DURANTE LA TRASMISSIONE DEL FILM ''SON OF GOD'' SU TV2000, È APPARSA PER QUALCHE SECONDO UNA FRASE INQUIETANTE NEL MEZZO DEL FILM - L'EMITTENTE DELLA CEI IMMEDIATAMENTE SI È DISSOCIATA MANDANDO IN ONDA LA SCRITTA: "CI DISSOCIAMO CON FERMEZZA E CI SCUSIAMO CON I TELESPETTATORI". ANCORA NON SONO CHIARE LE CAUSE E LE MODALITÀ DI QUELLO CHE SEMBREREBBE UN HACKERAGGIO…

Marco Salari per www.tvblog.it

Cosa è accaduto in una tranquilla domenica sera di metà giugno su TV2000? Tutti se lo chiedono e a vedere ciò che si sta scrivendo su twitter ci sarebbe qualcosa di clamoroso. Secondo quanto emerge (digitando il nome del canale), durante la trasmissione del film Son of God, improvvisamente per alcuni secondi è comparsa una sovraimpressione che evidentemente nulla aveva a che fare con il senso della pellicola in onda: "Mussolini ha sempre ragione".

Una frase del genere, soprattutto in un canale televisivo a tematica religiosa, naturalmente non poteva fare altro che provocare un'onda di reazioni che man mano si sta ingrandendo sul web.

La testimonianza del sottotitolo choc ce la dà un'utente che precisa che il film trasmesso è in lingua italiana, quindi senza il bisogno di una traduzione o comunque di un accompagnamento delle parole a delle didascalie: "E' apparsa questa scritta all'improvviso dal nulla nel bel mezzo del film - scrive - lo stiamo vedendo in Italiano. Sono scioccata, e menomale che questo è un canale del Vaticano..."

Non si tratta dell'unica segnalazione, altri utenti del social hanno riportato grosso modo la stessa ricostruzione, citiamo:

Mia mamma mi ha appena raccontato scioccata che a tv2000 durante uno dei tanti film di Gesù sono apparsi messaggi fascisti.

Ho messo tv2000 e c'è il messaggio in sovraimpressione in cui loro si scusano per ciò che è accaduto e si dissociano dal messaggio.

Sempre secondo quanto trapela dai tweet, Tv2000 poco dopo si è scusata per l'accaduto con una comunicazione ai telespettatori prendendo le distanze dalla frase apparsa sullo schermo. Resta il giallo e quindi la domanda sulla causa reale della scritta in onda: la rete televisiva è stata hackerata?

SU TV CEI SCRITTA INNEGGIA A MUSSOLINI, SI CERCANO HACKER

(ANSA) - "Mussolini ha sempre ragione": ieri sera, durante la trasmissione di una fiction biblica, è comparsa in sovraimpressione questa scritta su Tv2000. L'emittente della Cei immediatamente si è dissociata mandando in onda una scritta in sovraimpressione: "Ci dissociamo con fermezza e ci scusiamo con i telespettatori". Ancora non sono chiare le cause e le modalità di quello che sembrerebbe un atto di vero e proprio hackeraggio e i tecnici, secondo quanto si apprende, stanno lavorando per risalire alle cause e agli autori dell'accaduto.