S'E' SECCATO IL “MUSCHIO SELVAGGIO”: IL PODCAST, CONDOTTO DA FEDEZ E DAVIDE MARRA, ANDRÀ AVANTI CON LE TRE PUNTATE GIÀ REGISTRATE E POI SI FERMERA' - LO HANNO ANNUNCIATO GLI STESSI CONDUTTORI - “MUSCHIO SELVAGGIO” È AL CENTRO DI UNA CONTROVERSIA LEGALE TRA FEDEZ E L'EX SOCIO LUIS SAL, CO-FONDATORE DEL PODCAST – CON LA SOCIETÀ DI LUIS SAL CHE AVREBBE, SECONDO LO YOUTUBER, IL DIRITTO DI RILEVARE LE QUOTE DELLA SOCIETÀ DI FEDEZ, ESAUTORANDO COSÌ QUEST'ULTIMO NELLA GESTIONE DEL PODCAST…

scazzo fedez e marco travaglio a muschio selvaggio 9

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra, andrà avanti ancora con tre puntate già registrate per poi fermarsi. Lo annunciano gli stessi conduttori, nell'appuntamento online da lunedì 11 marzo, senza entrare nei dettagli delle questioni legali in corso. "Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti", spiega Fedez. E Mr Marra aggiunge: "Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta".

scazzo fedez e marco travaglio a muschio selvaggio 11

Fedez sottolinea ancora: "Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast", e Mr Marra poco dopo: "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte". Muschio Selvaggio è al centro di una controversia tra Fedez e l'ex socio Luis Sal, co-fondatore del podcast oltre che co-autore e co-conduttore fino a maggio 2023.

mr marra piercamillo davigo fedez muschio selvaggio

Lo scorso 27 febbraio, l'entourage dello youtuber ha fatto sapere che il tribunale di Milano "ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal. Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast".

Diversa la versione del rapper: "L'ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l, di proprietà di Doom (la società del rapper, ndr). È importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata".

MR MARRA - ROBERTO SAVIANO - FEDEZ - MUSCHIO SELVAGGIO

Di fatto, l'ordinanza ha stabilito che la quota di proprietà di Fedez venga amministrata da un custode giudiziario nell'esclusivo interesse della stessa società. I riflettori della puntata dell'11 marzo si accendono poi su Medy, il talentuoso trapper del 2001 che ha affrontato già molte sfide nella vita per emergere attraverso la potenza della sua musica. Nato a Bologna da genitori marocchini, Medy condivide il suo viaggio intenso, raccontando la sua infanzia, la strada che lo ha portato in carcere a soli 15 anni e la sorprendente rinascita artistica che ha dato un nuovo significato alla sua esistenza. Un racconto che va oltre i confini della trap, evidenziando il potere della resilienza, dell'arte e della determinazione nel superare le avversità.

vincenzo de luca intervistato da fedez 2