''STAMPUBBLICA''! - FRANCESCO BEI TORNA A ''REPUBBLICA'' DA VICEDIRETTORE (ERA PASSATO ALLA ''STAMPA'' 4 ANNI FA), MENTRE L'INVIATO DI ECONOMIA DEL QUOTIDIANO DI LARGO FOCHETTI, PAOLO GRISERI, DIVENTA VICE DIRETTORE A ''LA STAMPA''-
''STAMPUBBLICA''! - FRANCESCO BEI TORNA A ''REPUBBLICA'' DA VICEDIRETTORE (ERA PASSATO ALLA ''STAMPA'' 4 ANNI FA), MENTRE L'INVIATO DI ECONOMIA DEL QUOTIDIANO DI LARGO FOCHETTI, PAOLO GRISERI, DIVENTA VICE DIRETTORE A ''LA STAMPA''-
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI
NON TI PRENDO SUL SIERO – L’INDAGINE SIEROLOGICA È APPENA PARTITA MA FA GIÀ FLOP: SOLTANTO IL 25% DELLE PERSONE HA ACCETTATO DI PARTECIPARE NELLA PRIMA GIORNATA – LA GENTE RICEVE LA CHIAMATA DELLA CROCE ROSSA E PENSA SIA UNA TRUFFA TELEFONICA. MA SE IL CAMPIONE NON È ABBASTANZA RAPPRESENTATIVO LA PROCEDURA È PRATICAMENTE INUTILE…