''STAMPUBBLICA''! - FRANCESCO BEI TORNA A ''REPUBBLICA'' DA VICEDIRETTORE (ERA PASSATO ALLA ''STAMPA'' 4 ANNI FA), MENTRE L'INVIATO DI ECONOMIA DEL QUOTIDIANO DI LARGO FOCHETTI, PAOLO GRISERI, DIVENTA VICE DIRETTORE A ''LA STAMPA''

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