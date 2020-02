''TI LASCERÒ'', UNA CANZONE UN PROGRAMMA - FAUSTO LEALI A ''STORIE ITALIANE'' FA UN APPELLO AD ANNA OXA, ''ERA NATA UNA GRANDE AMICIZIA TRA DI NOI, ERA UN PERIODO BELLO E FELICE. NON LA SENTO DA UN PO', MI MANCA MA NON DIPENDE DA ME''. INSIEME I DUE HANNO VINTO SANREMO. ''HA SCELTO DI FARE UNA VITA DIVERSA, DI NON FREQUENTARE PIÙ GLI AMICI''

fausto leali

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Una vera rivelazione. Uno scoop di Eleonora Daniele e del suo Storie italiane, che ospita Fausto Leali in studio in diretta. Il cantante rivela: “Anna Oxa non la sento da un po’, mi manca ma non dipende da me”. Una frase choc che lascia tutti senza fiato. Leali è stato premiato a Sanremo proprio ieri. Lui conosce bene il palco dell’Ariston e l’adrenalina che si prova al Festival. Con Anna Oxa ha vinto nel 1989 il Festival di Sanremo con la canzone “Ti lascerò”.

fausto leali anna oxa

“Era nata una grande amicizia fra di noi, era un periodo bello e felice ma non ci vediamo da un po’, l’ho solo vista in televisione qualche giorno fa”, dice Leali. Mi piacerebbe tantissimo sentirla ma si è dispersa un po’ Anna negli ultimi anni, la vediamo poco in giro, in televisione, ecc ecc… Ha scelto di fare una vita diversa, di non frequentare più gli amici – dice Leali – io e lei eravamo grandissimi amici. E’ un peccato. Anna, per cortesia, chiama Fausto che desidera tanto vederti”, parte l’appello in diretta nella super trasmissione del daytime di Rai1.

fausto leali anna oxa

“Oltre ad avere una splendida voce, Anna è una bellissima donna, ha un carisma particolare, e questo suo allontanarsi da tutti mi dispiace un po’…”

eleonora daniele 2 fausto leali anna oxa anna oxa 7 anna oxa maria de filippi virginia raffaele anna oxa anna oxa 6 sanremo tanga anna oxa anna oxa 4 anna oxa 5 fausto leali (2) anna oxa 9 anna oxa ad amici fausto leali fausto leali anna oxa sbomballata ad amici anna oxa sbomballata ad amici iva zanicchi fausto leali a music farm 2005 FAUSTO LEALI iva zanicchi il marito tonino ansoldi e fausto leali fausto leali anna oxa FAUSTO LEALI LUISA CORNA fausto leali valerio scanu versione anna oxa a tale e quale show