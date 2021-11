Da www.liberoquotidiano.it

alba parietti foto di bacco (2)

No, tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue. Tra le due, in passato, ci sono state diverse polemiche, stoccate e schermaglie. E ora, a passare all'attacco, è la mitica Alba, che dice la sua a La vita in diretta, il programma di Rai 1.

In studio si parlava dell'aggressione subita dalla giudice di Ballando con le Stelle a Roma, durante il corteo no-vax. In studio da Alberto Matano sono stati proposti differenti video sulla vicenda.

ALBA PARIETTI ABBRONZATISSIMI

Dunque, la Parietti ha commentato: "L’aggressività e la violenza vanno sempre punite. Io però credo una cosa. Voglio precisare che sono assolutamente pro vaccini e vorrei che tutti si vaccinassero, ma non è che puoi costringere la gente o toglierle il diritto di manifestare", rimarca.

selvaggia lucarelli

E ancora, la showgirl ha aggiunto: "Io credo che in questo clima bisogna cercare di provocare il meno possibile, bisogna cercare di spiegare le cose nel mondo migliore. Secondo me meno parlano le persone come me e i giornalisti pubblicisti ancora peggio, e più parlano i medici, meglio è", rimarca tranchant.

SCAZZO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E ALBA PARIETTI

E ancora, sempre in tema-Lucarelli, si arriva anche alla recente querelle tra lei e Morgan, sempre a Ballando. Più che querelle una ferocissima lite. E Alba Parietti afferma: "Non voglio parlare di Selvaggia, parlo dei concorrenti di Ballando. Noi, e mi ci metto dentro per prima, perché questa cosa è finita anche nelle aule di tribunale, facciamo allenamenti intensi, dal lunedì al sabato con una fatica fisica importante. Quando uno finisce l’esibizione e si trova a essere giudicato su questioni che non hanno nulla a che vedere con il ballo, lì sbrocca", conclude.

SCAZZO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E ALBA PARIETTI

Già, e Alba ne sa qualcosa: la "sacerdotessa del giusto" Lucarelli, infatti, la aveva querelata proprio in seguito a una discussione avuta a Ballando con le Stelle.

scazzo tra selvaggia lucarelli e alba parietti alba parietti 2 ALBA PARIETTI alba parietti ALBA PARIETTI SU INSTAGRAM ALBA PARIETTI alba parietti ALBA PARIETTI selvaggia lucarelli SELVAGGIA LUCARELLI - BALLANDO CON LE STELLE selvaggia lucarelli in vacanza selvaggia lucarelli SELVAGGIA LUCARELLI selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli 1 scazzo tra selvaggia lucarelli e alba parietti